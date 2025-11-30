反抗ばかりだった息子の予想外の言葉に母号泣!!「4コマで泣かされたの初めて」と読者からも感動の声続出【作者に聞く】
一つのお題やテーマでさまざまな解釈やストーリーが描かれるのが競作の大きな魅力。「卒業」をテーマにキュンとする作品を描くX(旧：Twitter)上の競作で、恋愛とは違う方向性で心を打つ情景を描いたオリジナルの4コマ漫画に「4コマでここまで綺麗な話を描けるなんて凄い」「惚れました」と、6000件以上の「いいね」が寄せられている。
作者は、「4コマ漫画1000本ノック」として、X(旧：Twitter)上で4コマ投稿を続ける津夏なつな(@tunatu727)さん。Twitterユーザーの自主企画「キュンバト」にて初代の優勝作となった4コマを紹介するとともに、「お題」をもとに作品を作るときの変化など作品制作について津夏さんに話を訊いた。
「キュンとするシーン」がテーマの競作「キュンバト」に参加して描かれた本作「卒業」。王道の恋愛テイストではなく、感動的なシチュエーションを描いた理由について、作者の津夏なつなさんは「今回のキュンバトのお題が『卒業』だと聞いたとき、卒業にちなんだ男女の恋愛がパッと思い浮かんだので、それなら違ったアイデアで作れないかと考えました」と教えてくれた。
また、津夏さんは「同じお題に沿って多人数で4コマを描く企画の場合、他の参加者が描かなそうなアイデアを考えるよう常に心掛けています」とも明かす。
作品制作については、「何気ないときにパッとアイデアを思いつくときは自由なテーマで描けるのですが、基本的にはオリジナルでも自分でお題を設定してアイデアをひねり出すことの方が多いです」と話す。さらに、思いつかない場合は、「他の方が描いている作品を参考にして、テーマだけ拝借したりすることもあります」とも教えてくれた。だが、津夏さんは「どちらの場合でもおもしろいアイデアは生まれ、差はあまりないかもしれない」と述べる。また、同じお題で複数人が描く場合は、「他の方の作品を読むのがおもしろく、とても勉強になります」と話してくれた。
最後に、「4コマ1000本ノック」として作品制作を続けている津夏さんは、「とにかく多くの人に読んでもらえるような作品を今後も目指して描きたいです。また、今回のように今まで挑戦したことのないジャンルにも挑戦していきたい」と今後の抱負を語った。
キュンとしたい方は、初代優勝作の｢卒業｣をぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
