◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日 東京競馬場）

欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「第45回ジャパンカップ」は30日に東京競馬場で行われ、単勝3番人気のダノンデサイルは3着だった。

レースは4番人気で世界ランキング1位のカランダガンがレコードタイムの2分20秒3を叩き出し激戦を制した。これで同馬は直近4戦全てG1に出走し驚異の4連勝。並んでゴール板を駆け抜けた1番人気のマスカレードボールが2着、3着には3番人気のダノンデサイルが入った。

ゴール直後に、空馬となったアドマイヤテラとの衝突を避けようと鞍上の戸崎が落馬。アクシデント続きのレースとなったが、安田師は「早いのは逃げている馬だけだったので、2番手以降はちょっと緩いくらいで。（馬は）ちょっと気負っていたのかなというのは見受けられた。ドバイとかはもうちょっと滑らかには行けていた」と冷静に振り返った。

戸崎のゴール後の落馬については「馬はビデオ見る限り（空馬とは）接触していなくて、空馬を避けるために落ちてしまったという感じ。レース後のダメージがあるので、程度を見ながらケアしたい」と心配そうな表情で語った。

▼ジャパンC 1981年に創設され、日本競馬の国際化の大きく寄与したG1。第1回、第2回は1〜4着が海外馬だったが、第3回でキョウエイプロミスが2着、第4回にカツラギエースが日本馬初のVを飾った。フランキー・デットーリが3勝している。