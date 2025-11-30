日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が29日に放送され、巨人の坂本勇人内野手（36）がVTR出演。節目のプロ20年目を迎える来季に向け、レギュラー奪回を誓った。

この日は4歳から大の巨人ファン＆坂本ファンで、現在「ジャイアンツサポーター」も務める女優の田畑志真（19）がインタビュアー役を務めた。

その田畑から「チームの最年長になるお気持ちは…」と聞かれると、坂本は「そうですね、チョーさんがね、凄い若い選手のことも気にかけてやってくれてたんで」と今季限りで現役引退した盟友・長野久義氏（40）の名前を出し「どんどんね、若い選手にも何かいいアドバイスができるように、チョーさんの分まで…はい。頑張りたいなと思います」と続けた。

「サカチョーコンビ…大好きでした」と口にした田畑に、坂本も思わず満面笑み。

そして、チーム最年長となる来季に向け「もう一回レギュラーを。ファンの方にね、4打席、5打席…もっとグラウンドに立っている時間を長くできるように頑張ります」と宣言。

田畑が「いつまでも応援し続けます」と真っすぐな視線を向けると「ありがとうございます」と返し、「頑張ってください」と田畑に優しくエールも送っていた。