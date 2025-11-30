vim BEAUTYホリデーコレクション2025♡輝きをまとう限定BOXが発売

メイクアップクリエイター“マリリン”がプロデュースするコスメブランド『vim BEAUTY』から、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定コレクション「shining ornaments of you」が登場。オーナメントのきらめきを閉じ込めた特別なBOXには、パールが輝くフェイスパウダー、ツヤめくリキッドチーク、便利なスライド式チークブラシの3点をセット。公式ECでは11月27日（木）18:00より予約販売を開始し、8,500円以上の購入で限定ノベルティがもらえるのも嬉しいポイントです♡

きらめきを収めた限定オーナメントBOX

「shining ornament box」（税込5,900円）は、ホリデー限定のオーナメントデザインBOXに、3つの注目アイテムを詰め合わせたスペシャルセット。

ブランド注目の「keep confidence powder crystal」（6g）は、繊細なパールがやわらかなツヤ肌を演出し、うるおいが続くフェイスパウダー。

さらに「effect like crystal cheek hug」（5.3mL）は、ピンクカラーとパールで頬を華やかに彩るリキッドチーク。

やわらかな肌あたりの「cheek brush」は全長約7.7cmで、スライド式だから持ち運びにも便利です。

公式EC限定ノベルティも見逃せない

公式オンラインストアでは、「shining ornament box」を含む税込8,500円以上の購入で、数量限定のオリジナル“ファースリッパ”をプレゼント。

フリーサイズ（約23cm～26cm）で、1注文につき1点限りの特別なアイテムです。

先着順のため、確実にゲットしたい方は早めのチェックがおすすめ。ホリデー気分をさらに盛り上げてくれる嬉しい特典です♪

ホリデーだけの輝きで自分を飾る♡

毎日のメイクに特別なきらめきを取り入れたいシーズンにぴったりの「shining ornaments of you」。

マリリンがこだわり抜いて開発したアイテムは、ひとつひとつがあなたの魅力をそっと引き立ててくれます。ホリデー限定BOXならではの特別感も、手に取るたびに心がときめくはず♡

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなコレクションで、この冬だけの美しさを満喫してみてください。