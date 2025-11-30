Photo: OGMAX

年が明けてから「あ、今年の手帳まだ買ってない」と気付いて焦って買うという毎年恒例の手帳探し。

今年は余裕を持って早めに買おうと思い、ブラックフライデーついでにAmazonを眺めていると気になるモノを発見。

よし、来年はこの手帳でいこう！

持ち歩きやすい"新書サイズ"の手帳

Photo: OGMAX

購入したのはミドリの「MDノートダイアリー」手帳単体だと1,210円（税込）ですがAmazonにて専用カバーセットが1,360円（税込）で販売されていたのでそちらを購入しました。

「MDノートダイアリー」のマンスリーにはA5、文庫、新書とサイズ展開があり、こちらは新書サイズのもの。大きすぎず分厚すぎずな持ち歩きやすいサイズです。書き込みしやすいように大きいものを選ぶと持ち歩くのが億劫になるし小さすぎると書きにくいし...という経験があり、このサイズに辿り着きました。

Photo: OGMAX

MDノートやMDダイアリーには透明なグラシン紙が巻かれていてそのまま使ってもすりガラスのような見た目が美しいんですよね。今回は透明カバーをつけるということもあり、グラシン紙は外してつかうことに。

Photo: OGMAX

使う前の儀式的な作業として、しおり紐を外れにくくする為に付属のインデックスシールを使って補強します。

Photo: OGMAX

透明カバーを付けたら準備完了。ペンホルダーもついているので家用ではなく持ち歩いて使いたい方は透明カバーもあわせてオススメです。

ミドリ MDノートダイアリー 手帳 2026年 1,209円 Amazonで見る PR PR

余白を楽しもう

Photo: OGMAX

マンスリーページはこちら。2025年12月から2027年1月のページまであります。しっかりとスケジュールを書くスペースもありますが目に留まるのは大きな余白。

Photo: OGMAX

この余白を使って月間のタスクを書いたり、季節にあわせた挿絵を描いてみたり...と好きなように手帳を彩ることができます。裏抜けしにくく、インクも滲みにくい、書き心地にこだわった「MD用紙」が使われているだけあって文字や絵を描いてみるとペン先の走りがスムーズで気持ちいいんです。

手帳の準備はお早めに！

Photo: OGMAX

フラットに開く「糸がかり製本」が用いられている為、書く時にページが浮いてきて書きにくいということも起こりにくい「書く」ということをしっかりと考えてくれている仕様。

マンスリーページ以外は年間カレンダー、7mm罫線の8分割メモが113ページ、無地メモが32ページと自由度高め。

Photo: OGMAX

手帳は書き心地を重視したい、テンプレートが決まりすぎていないほうがいいという方、来年の手帳にミドリの「MDノートダイアリー」、オススメですよ。