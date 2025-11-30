J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¾þ¤ë¡¡¾¾²¬Âçµ¯¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÃÆ¡¡£±»î¹çÊ¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤Ï1Ëü¿ÍÄ¶¤Ë
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°ÀïÂè37Àá¡¡Ê¡²¬£±¡½£°GÂçºå¡Ê30Æü¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡´ÑµÒ¿ô¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î1Ëü7587¿Í¡£2016Ç¯°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥º¥óÊ¿¶Ñ1Ëü¿ÍÆÍÇË¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Î©¤Á¸«µÒ¤â½Ð¤ëÀ¹¶·¤ÎÃæ¡¢Ê¡²¬¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à2Ï¢¾¡Ãæ¡£8Æü¤ÎÅìµþVÀï°ÊÍèÌó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¡¢4¡½2¡½3¡½1¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á°È¾8Ê¬¡¢±üÈ´´¦»Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ëÈ½Äê¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊ¡²¬¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¼´¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¡£Æ±19Ê¬¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¤Ï¾¾²¬Âçµ¯¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±24Ê¬¤Ë¤Ï±¦SB¤ËÆþ¤Ã¤¿¶¶ËÜÍª¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â³°¤ì¤¿¡£Á°È¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤âÌ¾¸Å¤ÎFK¤Ë°ÂÆ£¤¬Â¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¡¢0¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬¤À¡£10Ê¬¡¢¾¾²¬¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·»ý¤Á¹þ¤ó¤À¸å¡¢¼«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Áê¼êGK¤¬ÀµÌÌ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Çº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¤Ï¸Î¾ã¤ÇÄ¹¤¯ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿MFËÌÅçÍ´Æó¤¬6·î28Æü¤Î¿À¸ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£