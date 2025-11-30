¤Þ¤µ¤«¤Î12Àï£¹ÇÔ¡ÄÂçÉÔ¿¶¤Ç¼éÈ÷Êø²õ¤Ç¤â¤Ê¤¼±óÆ£¹Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï±óÆ£¹Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç£¹ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Âç¤¤¯Áû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£²»î¹çÂ³¤±£³¼ºÅÀ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤âPSV¤Ë£´¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼éÈ÷¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë±óÆ£¤ò¤Û¤È¤ó¤Éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë11·î30Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤òÁ°¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤â±óÆ£¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£½¢Ç¤¤·¤¿ºòµ¨°Ê¹ß¡¢»Ø´ø´±¤¬Æ±Ë¦¤Î¼ã¼ê¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥¦¥Á¤ÎÁ´Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¥¿¡Ê±óÆ£¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ÇÈà¡Ê±óÆ£¡Ë¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À¤è¡×
¡¡¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Ø¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×
¡¡¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç£¹ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Âç¤¤¯Áû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£²»î¹çÂ³¤±£³¼ºÅÀ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤âPSV¤Ë£´¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼éÈ÷¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë±óÆ£¤ò¤Û¤È¤ó¤Éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë11·î30Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤òÁ°¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤â±óÆ£¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥¦¥Á¤ÎÁ´Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¥¿¡Ê±óÆ£¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ÇÈà¡Ê±óÆ£¡Ë¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤È¤¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À¤è¡×
¡¡¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Ø¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×