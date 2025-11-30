◇ボクシング全日本選手権決勝（2025年11月30日 東京・ひがしんアリーナ）

男女各階級の決勝が行われ、男子ウエルター級では24年U19世界選手権60キロ級金メダリストの藤木勇我（大阪・興国高3年）が祝聖哉（大橋）に5―0フルマーク判定勝ちし、17年にバンタム級を制した堤駿斗以来の高校生Vを成し遂げた。

決勝の舞台でも「井上尚弥の再来」は別格だった。勝ち名乗りを受けた藤木は両手を天高く突き上げ歓喜した。「ホッとしたのが一番。憧れの井上尚弥選手が高校生で獲った偉業に並べたのでそこは嬉しい。まだまだ頑張りたい」と安堵（あんど）の表情だ。

1回は得意の左ジャブでペースを掌握。接近戦では左右のフックから左ボディーにつなげるなど、上下に攻撃を散らし「早いテンポで距離をつぶす作戦がはまった」と長身相手とのリーチの差を苦にせず。これまでスパーリング経験もあった祝に完勝し「何度も手合わせしてきてお互い駆け引きもあったが、祝選手も勝負をかけてきて気持ちを出せたいい試合だせた」とうなづいた。

貫禄を見せたのは最終3ラウンド。1、2ラウンドで見せたコンビネーションは“封印”し、単発のパンチでカウンターを狙った。「1、2ラウンドは取った。3ラウンドをしのげば勝ちと思った。あとは魅せられるところは魅せようとワンパンチでいった」。打ち合いとなった前日の準決勝・冨田戦は僅差での勝利。「どっちが勝ったか分からない試合」というSNSでの意見を目にしたと言い「今日は圧倒して、周りの人にも分からせようと思った」と有言実行のフルマーク判定勝ち。「まだまだこんなもんじゃない」と言ってのけたが“怪物”の名に恥じぬ結果で有終の美を飾り、アマデビューから49戦全勝（33RSC）とした。

今大会を最後にアマチュアに区切りをつけ、来春の高校卒業後のプロ入りが確実だ。五輪に出場することよりもプロ入りにこだわる理由は「井上尚弥さんの存在」だと言った。「あの人がいるから今のボクシング界が盛り上がっている。超えるとかそんなことは言えないが、目指してるのはみんなそこだと思う」。週末に訪れる“出稽古”先の大橋ジムではすでに井上とはフィジカルトレーニングなどをともにした。「ジャブがいいと言っていただいてうれしかった」とあどけない表情。尚弥もこの日の決勝後には自身のXを更新し「スーパー高校生 藤木勇我 高校生で全日本選手権優勝 やっぱり強い！！要チェックだ」と絵文字つきで投稿した。

プロで目指すのは“憧れ”の井上と同じ倒すボクシング。「それじゃないと面白くないし、自分もそっちの方が好き。ボクシングは技術があっても一発での逆転があるから楽しい。そこがヒリヒリしてスリルがあって楽しい」と笑う。階級はフェザー、スーパーフェザー級を主戦場とする見込み。「プロも厳しい世界と分かっている。とりあえずの目標は世界チャンピオンになること。（その先は）チャンピオンになってから」と表情を引き締めた“怪物”。明確な青写真を描いてプロの世界に飛び込む。