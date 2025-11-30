¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Û»³¸ý¹ä¡¡¼¹Ç°¤Î2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Çµ×¡¹SG2V¡¡µÕÅ¾¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì
¡¡G2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬SG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î30Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³¸ý¹ä¡Ê43¡á¹Åç¡Ë¤¬2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤«¤é¥¤¥óÃÓÅÄ¹ÀÆó¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢2010Ç¯3·î22Æü¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÊ¿ÏÂÅç¡Ë°ÊÍè¡¢15Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎSG2¾¡ÌÜ¡£Í¥¾¡¾Þ¶â3700Ëü±ß¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÇ¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â³Û¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Á°Æü¤Î25°Ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ23Ç¯½»Ç·¹¾°ÊÍè4²óÌÜ¤ÎSG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2Ãå¤ËÃÓÅÄ¡¢3Ãå¤Ëº´Æ£Íã¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã2¡ä¡ã1¡ä¡ã5¡ä¤Ï1Ëü3470±ß¡Ê34ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»³¸ý¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö3¡Ê´Ø¹ÀºÈ¡Ë¤Î¹¶¤á¤òÉõ¤¸¤Æ1ÈÖ¡ÊÃÓÅÄ¡Ë¤òº¹¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡SG½éÀ©ÇÆ¤«¤é2¾¡ÌÜ¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Êó¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¡þ»³¸ý¡¡¹ä¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡¢¹Åç»ÙÉô¤Î43ºÐ¡£91´üÀ¸¤È¤·¤Æ02Ç¯11·î¤ËµÜÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Æ±12·îÆÁ»³¤Ç½é1Ãå¡£04Ç¯5·î¤Ó¤ï¤³¤Ç½éV¡£ÄÌ»»5375Áö¡¢1605¾¡¡£SG2V¡¢G112V¡¢ÄÌ»»57V¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ïµ×ÅÄÉÒÇ·¡¢Ä¹ÅèËüµ¡¢»°±º±ÊÍý¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢·ì±Õ·¿A¡£¡¡