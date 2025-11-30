『炎炎ノ消防隊』第3期のOPは西川貴教 PV公開で新門火鉢役は大塚芳忠
テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』の最終章となる第3期『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール（2026年1月9日毎週金曜25時53分からMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠にて放送）のメインPVが公開された。オープニングテーマは西川貴教が歌う「Ignis -イグニス-」、エンディングテーマはSurvive Said The Prophetが歌う「Speak of the Devil」に決定した。
【動画】激しい戦闘！公開された『炎炎ノ消防隊』第3期のPV
西川は「タイトルの“Ignis”はラテン語で“燃え上がる力”や“内に宿る熱”を意味する言葉ですが、大災害、アドラ、再創世――すべてが凝縮された最終章で、人々が抱く“絶望”と“希望”の両方を、未来を切り拓く光の象徴として音に昇華することを目指しました。「Ignis -イグニス-」を通じて、これまでになかった、かつてない西川貴教を感じていただければと思います」とコメントを寄せた。
PVでは、“大災害”が刻一刻と迫る中、理が変貌し、炎に包まれる世界の様子や、そんな世界を救うための最終決戦に挑むシンラやアーサー、特殊消防隊たちがそれぞれの因縁の相手に挑む姿が描かれている。果たしてシンラは、“大災害”を阻止して世界を救う“救世主”となれるのか。滅びが迫り、絶望が蔓延る世界で戦うシンラや特殊消防隊の活躍が描かれる。
また、新キャラクター＆キャスト情報も公開。第7特殊消防隊の前身・浅草火消しの先代棟梁・新門火鉢を大塚芳忠が担当する。
同作は「太陽暦佰九拾八年・東京」という架空の世界が舞台で、人が突如燃え出し炎の怪物となって破壊の限りを尽くす“人体発火現象”の脅威に立ち向かうため、主人公・森羅日下部が所属する組織「特殊消防」の隊員たちが、現象の謎の解明と怪物から人類を救う姿を描いたダークバトルファンタジー。
原作漫画が『週刊少年マガジン』で2015年〜2022年に連載され、コミックスは累計2000万部を突破。テレビアニメ第1期が2019年7月〜12月、第2期が2020年7月〜12月、第3期の第1クールが2025年4月〜6月に放送された。
西川は「タイトルの“Ignis”はラテン語で“燃え上がる力”や“内に宿る熱”を意味する言葉ですが、大災害、アドラ、再創世――すべてが凝縮された最終章で、人々が抱く“絶望”と“希望”の両方を、未来を切り拓く光の象徴として音に昇華することを目指しました。「Ignis -イグニス-」を通じて、これまでになかった、かつてない西川貴教を感じていただければと思います」とコメントを寄せた。
PVでは、“大災害”が刻一刻と迫る中、理が変貌し、炎に包まれる世界の様子や、そんな世界を救うための最終決戦に挑むシンラやアーサー、特殊消防隊たちがそれぞれの因縁の相手に挑む姿が描かれている。果たしてシンラは、“大災害”を阻止して世界を救う“救世主”となれるのか。滅びが迫り、絶望が蔓延る世界で戦うシンラや特殊消防隊の活躍が描かれる。
また、新キャラクター＆キャスト情報も公開。第7特殊消防隊の前身・浅草火消しの先代棟梁・新門火鉢を大塚芳忠が担当する。
同作は「太陽暦佰九拾八年・東京」という架空の世界が舞台で、人が突如燃え出し炎の怪物となって破壊の限りを尽くす“人体発火現象”の脅威に立ち向かうため、主人公・森羅日下部が所属する組織「特殊消防」の隊員たちが、現象の謎の解明と怪物から人類を救う姿を描いたダークバトルファンタジー。
原作漫画が『週刊少年マガジン』で2015年〜2022年に連載され、コミックスは累計2000万部を突破。テレビアニメ第1期が2019年7月〜12月、第2期が2020年7月〜12月、第3期の第1クールが2025年4月〜6月に放送された。