&TEAM・K「来年はもっと大きな花を咲かせる」 LUNEへ感謝のメッセージ
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が30日、都内で『&TEAM 'Back to Life' FAN SHOWCASE』を開催。イベント後、囲み取材に参加した。
【ライブ写真】&TEAMの武器…アクロバティックなコレオを披露
Kは「今年、本当にすてな素晴らしい1年をありがとうとお伝えしたいです」とLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）にメッセージ。「僕たちは、目の前のことをがむしゃらにやっていただけです。いただいた機会をかみしめながら、1個1個のステージをこなさないように、一生懸命やってきた」と振り返り、「賞や結果だったりはうれしい反面、良い時こそ、しっかりしようと思っています。まいた種がつぼみになっていて、来年はもっと大きな花を咲かせるぞと。『来年以降ももっとメンバーみんな思っているので、一緒に駆け抜けましょう』とお伝えしたいです」とLUNEに呼びかけた。
また、FUMAは「今年は、実績を残せる1年になったと思います」としつつ、「日本から出発したグローバルボーイズグループとして、エネルギーをプレゼントできるようなグループになりたいと思います」と誓った。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
2025年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティ番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大した。「第67回日本レコード大賞」特別国際音楽賞を受賞し、大みそかに放送される『第76回ＮＨＫ紅白歌合戦』に初出場することも決定している。
イベントでは「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life（Japanese ver.）」の3曲を披露。MCは、ドランクドラゴンの塚地武雅が務めた。
【ライブ写真】&TEAMの武器…アクロバティックなコレオを披露
Kは「今年、本当にすてな素晴らしい1年をありがとうとお伝えしたいです」とLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）にメッセージ。「僕たちは、目の前のことをがむしゃらにやっていただけです。いただいた機会をかみしめながら、1個1個のステージをこなさないように、一生懸命やってきた」と振り返り、「賞や結果だったりはうれしい反面、良い時こそ、しっかりしようと思っています。まいた種がつぼみになっていて、来年はもっと大きな花を咲かせるぞと。『来年以降ももっとメンバーみんな思っているので、一緒に駆け抜けましょう』とお伝えしたいです」とLUNEに呼びかけた。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。
2025年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティ番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大した。「第67回日本レコード大賞」特別国際音楽賞を受賞し、大みそかに放送される『第76回ＮＨＫ紅白歌合戦』に初出場することも決定している。
イベントでは「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life（Japanese ver.）」の3曲を披露。MCは、ドランクドラゴンの塚地武雅が務めた。