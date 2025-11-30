“役満ボディー”として人気を博している女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が３０日、関西テレビ「競馬ＢＥＡＴ」に出演。ジャパンCの予想に挑戦し見事に３連複を的中した。

番組では、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）とともに予想に挑んだ岡田は、本命を（１４）ダノンデサイルを挙げ３連複の馬券をプッシュ。３連複のフォーメーション（１４）―（１）（８）（１３）―（１）（２）（５）（８）（１３）（１５）（１８）の計１５点を買い目に挙げた。

結果は（１４）ダノンデサイルは３着で、カランダガン（８）が１着、２着に（１５）マスカレードボールが入り、見事に的中。払い戻しは１９３０円だが、番組では「新幹線でいい弁当買って帰ります！！」と喜んだ。

勝負強い岡田は昨年の有馬記念も自身のＸで予想を公開。レガレイラを本命にし、単勝、複勝、３連複を的中させている。

岡田の馬券的中にＳＮＳでは「ズバ抜けて可愛かった！ヘアースタイルから衣装から全て良かった。馬券も当ててたし、素晴らしかった」「３連複取ってるなw」「岡田さん、すごい 今日は馬券が２回も当たった」「おかぴ〜おめでとう」などのコメントがあがっている。