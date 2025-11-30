◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）

鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。

＊ ＊ ＊

鬼木達監督は「選手はやっぱり見えないプレッシャーがあったのかなと。そういうゲームだった」と振り返った。

立ち上がりこそ良かったが、徐々に東京Ｖペースに。それでも指揮官は「慌てることなくやるべきことをやり、どのタイミングで仕留めていくかを共有できていた」とうなずき「途中から出た選手が流れを変えてくれたし、ゲームを締めてくれた。チーム一丸となって勝利できた」と胸を張った。

後半２９分、途中出場の松村優太が決勝点を上げ、終盤は東京Ｖのパワーに押されつつも、クリーンシートで試合を締めた。

２位の柏も勝利したため、両クラブは勝ち点１差のまま最終節へ。鹿島はホームで横浜ＦＭ、柏はホームで町田と対戦する。鹿島は勝てば無条件で優勝決定となる。

鬼木監督は「選手にも、最後は気持ちだという話をしている。自分自身にどれだけ勝てるか。最後は相手じゃない」と見据え「勝たなきゃいけない。引き分けで優勝できるわけじゃない。自分たちでつかみにいこうという話を（今後選手に）したいと思います」と力を込めた。