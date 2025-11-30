デジタルマーケティング支援サービスの「株式会社ＭＯＣＨＩ」（本社東京・新宿区）は３０日、マッチングアプリの利用経験がある３０代男性１００人を対象に実施した「マッチングアプリに関する意識調査」（２０２５年最新）の結果を発表。「恋愛活動のため」（３８％）、「婚活のため」（２６％）、「恋愛活動および婚活のため」（２０％）を合わせて“真剣交際”を希望している割合が８４％に達することが分かった。

マッチングアプリの利用状況に関する調査結果では、現在も利用しているという男性は３０％で、７０％の男性は過去に利用したことがあるが現在は利用していないという。主な結果は以下の通り。

★利用目的

▼恋愛活動のため ３８％

▼婚活のため ２６％

▼恋愛活動および婚活のため ２０％

▼遊びやデートの相手を探すため １１％

▼暇つぶしのため ３％

▼友達作りのため ２％

★利用したことのあるマッチングアプリ・サービス

▼ペアーズ（Ｐａｉｒｓ） ３２．６％

▼タップル ２４．９％

▼ウィズ（ｗｉｔｈ） １６．１％

▼おみあい（Ｏｍｉａｉ） ７．３％

▼ブライダルネット ２．１％

▼ユーブライド ２．１％

▼東カレデート １．６％

▼マリッシュ １．０％

▼アンジュ １．０％

▼カップリンク １．０％

▼上記以外 ８．８％

★マッチングアプリでの課金理由（自由回答より抜粋）

▼「無料のままではメッセージ交換ができず、真剣に探すなら必要経費だと感じた」

▼「有料プランで制限が解除され、相手とスムーズに会話できるようになった」

▼「無料会員では話が続かず、せっかくのチャンスを逃すのがもったいなかった」

▼「真剣に活動している証として、有料会員のほうが信頼されると感じた」

★出会いから交際に発展

▼出会えて付き合えた ５９％

▼出会えたが付き合うまでは行かなかった ２９％

▼出会えなかった１２％

★出会ってから交際までの期間

▼３か月以内 ４４．１％

▼６か月以内 ３０．５％

▼１か月以内 １５．３％

▼１年未満 ６．８％

▼１年以上 ３．４％