お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）と濱家隆一（42）が30日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）がおごってくれたコーヒーの値段に絶句する場面があった。

この日は東京・銀座でロケを行ったが、一茂が「むちゃくちゃうまいコーヒー屋見つけた」と高級コーヒーであるコナコーヒーとジャコウネコのコーヒーのカップを2人に手渡した。

コナコーヒーを飲んだ濱家は「おいしい〜めちゃおいしいよね」とうなり、山内はジャコウネコのコーヒーに「酸味が凄い。普通のコーヒーの苦味っていうよりフルーツ系の酸味の凄い味」と感想。そして「いくらだと思う？」と尋ねる一茂に、濱家は「500円、600円…700円したらええ値段ですね」。そして「これ3000円」と値段が明かされると、山内は「え！」と驚き濱家も「えー」と言葉を失った。

そして貴重なジャコウネコのコーヒーは何と5000円。笑うしかない山内に、濱家は「銀座凄いね。銀座の強気価格やな」。一茂は「そこの店結構人入ってる。本物を味わう人は来るんだよ」と力説していた。