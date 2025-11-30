µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÄËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing¡ªSports¡õNews¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¸å11¡¦55¡Ë¤¬29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£Ä¹Ç¯´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¡×¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï4ºÐ¤«¤éÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡õºäËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤âÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÅÄÈª»Ö¿¿¡Ê19¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÄÈª¤«¤é¡ÖÁ°¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Çº£¤Ï¥µ¡¼¥É¡Ê¤Î¼éÈ÷¡Ë¤Ë½¢¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ6¡£
¡¡ÅÄÈª¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙºäËÜÁª¼ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÍ··â¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢°úÂà»î¹ç¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹²¤Æ¤¿ÅÄÈª¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤ä¤À¡Ä¡×¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡Ä¡×¤È²÷³è¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ëºäËÜ¤À¤Ã¤¿¡£