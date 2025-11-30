⽶ÄÅ⽞»Õ¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð¡ã¡½ IRIS OUT / JANE DOE ¡½¡ä³«ºÅ·èÄê
⽶ÄÅ⽞»Õ¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ã·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð ¡½ IRIS OUT / JANE DOE ¡½¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
12·î20Æü19»þ¤è¤êÌó5Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤ò¡¢¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼²Ö²Ð¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£³Ú¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¡¢¡ÖJANE DOE¡×¤Î²»³Ú¤ËºÜ¤»¡¢Ìë¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤È·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡ã·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð ¡½ IRIS OUT / JANE DOE ¡½¡ä
¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼²Ö²Ð2025 ¥³¥é¥Ü
³«ºÅÆü»þ¡¡2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00¡Á¡ÊÌó5Ê¬´Ö¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¤ªÂæ¾ì¡Ê¼«Í³¤Î½÷¿ÀÁü²¤è¤êÂÇ¤Á¾å¤²¡Ë
´ÑÍ÷ ÌµÎÁ
¡¦¡ÖIRIS OUT¡×¡ÖJANE DOE¡×¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤Ç¤¹
¡¦¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð»á¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö
¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÀ¼Í¥¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¾ÜºÙ¡§https://chainsawman.dog/news/251130_01/
¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼²Ö²Ð2025¡§https://www.tokyo-odaiba.net/rainbow2025/
◾️ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×
¢§·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î
ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¡ÖIRIS OUT¡×
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://smej.lnk.to/IRISOUT
¢§·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ
ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë ¡ÖJANE DOE¡×
ÇÛ¿®Ãæ¡§https://smej.lnk.to/JANEDOE¡¡
¢§16th ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
È¯ÇäÃæ¡§https://reissuerecords.net/irisout_janedoe/
◾️·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù
¢§STORY
°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø°ÂÂÐËâÆÃ°Û£´²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¡Ê¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡Ë¡£
Æ´¤ì¤Î¥Þ¥¥Þ¡ÊÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢µÞ¤Ê±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢
±«½É¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶öÁ³¡È¥ì¥¼¡É¡Ê¾åÅÄÎïÆà¡Ë¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¥Ç¥ó¥¸¤ËÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢Æó¿Í¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÆÌ©¤Ë¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¶¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ÎÆü¾ï¤ÏÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä
¢§STAFF
¸¶ºî Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ 𠮷¸¶Ã£Ìð
µÓËÜ À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¿ù»³ÏÂÎ´
Éû´ÆÆÄ Ãæ±à¿¿ÅÐ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó »³粼ÁÖÂÀ¡¡¡¡½Ù
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼ ¾±°ì
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ½Å¼¡ÁÏÂÀ
°Ëâ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¾¾±ºÎÏ¡¡²¡»³À¶¹â
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó »³ËÜºÌ¡¡¡¡
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ÃÝÅÄÍª²ð
¿§ºÌÀß·× ÃæÌî¾°Èþ
¥«¥é¡¼¥¹¥¯¥ê¥×¥È ¤ê¤¯
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ÅÏÊÕÂçµ®¡¡¡¡¶Ì°æ¿¿¹¡¡¡¡
»£±Æ´ÆÆÄ °ËÆ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸ µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ Ì¾ÁÒÌ÷
²»³Ú µíÈø·ûÊå
ÇÛµë ÅìÊõ
À©ºî MAPPA¡¡
¼çÂê²Î ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¡ÖIRIS OUT¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë ¡ÖJANE DOE¡×
ÁÞÆþ²Î ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¿ÏÅÏ¤ê2²¯¥»¥ó¥Á¡ÊÁ´ÂÎ¿äÄê70¡ó²ò¶Øedit¡Ë¡×
¢§CAST
¥Ç¥ó¥¸ ¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
¥Ý¥Á¥¿ °æß·»í¿¥
¥Þ¥¥Þ ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
ÁáÀî¥¢¥ ºäÅÄ¾¸ã
¥Ñ¥ï¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¡¡¡
Åì»³¥³¥Ù¥Ë ¹â¶¶²ÖÎÓ
¥Ó¡¼¥à ²Ö¹¾²Æ¼ù
Ë½ÎÏ¤ÎËâ¿Í ÆâÅÄÍ¼Ìë
Å·»È¤Î°Ëâ ÆâÅÄ¿¿Îé
´ßÊÕ ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÉûÂâÄ¹ ¹â¶¶±ÑÂ§
ÌîÌÐ ÀÖ±©º¬·ò¼£
Ææ¤ÎÃË ÇµÂ¼·ò¼¡
ÂæÉ÷¤Î°Ëâ ´îÂ¿Â¼±ÑÍü
¥ì¥¼ ¾åÅÄÎïÆà
¢§WEB
·à¾ìÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://chainsawman.dog/movie_reze/
TVÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://chainsawman.dog/tvseries/
¸ø¼°X¡§@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
¢§¸¶ºî¾ðÊó
ÂèÆóÉô¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡Á22´¬È¯ÇäÃæ¡ª
¢§¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó Áí½¸ÊÓ¡Ù¾ðÊó
¡¦TV¥·¥ê¡¼¥ºÁ´12ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó Áí½¸ÊÓ¡Ù¤ò³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
¾ÜºÙ¡§https://chainsawman.dog/movie_reze/compilation/¡Ë
