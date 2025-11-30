桐蔭横浜大MF肥田野蓮治が得点力不足の浦和を救う鮮烈デビュー戦初ゴール!!来週末最終節はインカレ初戦
[11.30 J1第37節 岡山0-1浦和 JFEス]
浦和レッズの来季入団が内定し、特別指定選手として参加するMF肥田野蓮治(桐蔭横浜大)が、J1デビュー戦で初ゴールを決めた。
大学のリーグ戦が16日で終わったことで、複数のクラブで特別指定選手の大学生がベンチ入り。浦和も肥田野が初先発を飾り、MF植木颯(日本大)もベンチからのスタートになった。
そして肥田野は存在感をみせた。得意のドリブルや裏への抜け出しを何度も試みると、後半27分、MF中島翔哉のスルーパスにDFの裏に抜け出して反応。ペナルティーアーク内から左足ダイレクトで流し込んでゴールネットを揺らした。
浦和は10月18日の横浜FM戦から3試合連続無得点中。ここ8試合で7度の無得点と極度の得点力不足に陥っていた。超新星大学生は試合後のインタビューに以下のように答えた。
「まずは使っていただいたスコルジャ監督はじめ、スタッフの方だったり、インカレ前という大事な時期にここに送り出してくださった桐蔭横浜大の方々に感謝を伝えるために、持ち味を表現しようと思いました」
「ゴールシーンの前に足はつっていた。交代だなというのは自分の中であったんですけど、最後の力を振り絞って走った。中島選手が持った瞬間に来ると分かっていたので、あとはゴール前で冷静にGKをみて、1対1を流し込めたかなと思います」
なお、浦和は12月6日にJ1最終節の川崎F戦を残すが、同日は肥田野が所属する桐蔭横浜大が大学選手権(インカレ)の初戦、予選ラウンドの仙台大戦を行う。また出場がなかった植木も、桃山学院大とのインカレ初戦を迎える。
