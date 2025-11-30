2位・柏は細谷真大の大爆発ハットで新潟撃破! 首位・鹿島との優勝争いは最終節へ
[11.30 J1第37節 新潟 1-3 柏 デンカS]
J1リーグは30日に第37節を行った。アルビレックス新潟と柏レイソルの対戦は、2位・柏が3-1で勝利を収めた。首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差を縮めたことで、優勝争いは最終節にもつれ込んだ。
2位・柏の結果次第で、首位・鹿島の優勝の可能性もある今節。勝ち点がほしい柏は、6試合ぶりに先発復帰となったFW細谷真大が序盤からチャンスを作っていく。
前半20分、細谷のゴールで柏が均衡を破る。敵陣PA手前からMF瀬川祐輔がパスを出し、受けた細谷が敵陣で相手の守備陣3人に囲まれる。だが、奪われない細谷は強引に右足シュートを放ち、ゴールに決め切った。
さらに、細谷が点差を広げる。柏は前半45分、後方からの縦パスを受けたMF山之内佑成がさらに縦につなげる。MF小泉佳穂のラストパスは少し伸びたが、PAライン付近で細谷がスライディングシュート。再びゴールに叩き込み、2-0とした。
前半は柏が2-0のリードで折り返した。新潟は2枚替えで勢いを変えようとしたが、それでも後半にスコアを動かしたのは柏だった。
後半10分、柏はMF中川敦瑛が中盤からドリブルでPA右までボールを運ぶ。すかさず折り返すと、待ち構えたのは細谷。前方にいる相手DF、GK、ゴールを見据えながら右足でコントロールショットを放つと、ゴール右隅に決める。細谷にとってプロキャリア初のハットトリックを達成した。
柏は後半16分に3枚替え。中川、MFジエゴ、瀬川を下げ、MF小屋松知哉、MF久保藤次郎、MF戸嶋祥郎が入った。新潟は同18分に再び2枚替え。FWマテウス・モラエスと今季限りでの契約満了が発表されたDF堀米悠斗の2人が出場した。
後半27分、新潟が1点を返す。ハーフタイムで投入されたMF笠井佳祐が右サイドからの折り返しに右足ダイレクト。ゴール左隅に決め切り、1-3と点差を縮めた。
柏は残り時間を逃げ切り、3-1で5連勝となった。この結果、鹿島が他会場で勝利しても勝ち点1差はキープ。優勝の行方は最終節の結果次第となった。
12月6日の午後2時に一斉開催となる最終節で、柏はホームでFC町田ゼルビアと、鹿島もホームで横浜F・マリノスと対戦する。
