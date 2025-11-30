「カフェオレ斑（茶色のあざ）」は色の濃さで『治療』が異なる？放置するリスクも解説！

カフェオレ斑とは、その名の通りカフェオレのような色をした痣のことです。身体の場所を問わずできることがあり、成長で消えることがありますが、残る場合もあります。

ただの痣の場合もありますが、重い病気の可能性もあるため、注意が必要な病気です。そこで本記事では、カフェオ斑と診断された場合の注意点について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

竹内 想（名古屋大学医学部附属病院）

名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院にて内科・救急・在宅診療など含めた診療経験を積む。専門領域は専門は皮膚・美容皮膚、一般内科・形成外科・美容外科にも知見。

カフェオレ斑の注意点

子供がカフェオレ斑と診断された場合の注意点を教えてください。

子供がカフェオレ斑と診断された場合の注意点としては、定期的に皮膚科や小児科を受診し、成長をしっかり見守ることが必要です。生まれつき痣を持っていることがあります。また、生後数ヶ月で痣が出てくることもあります。特に生まれつき痣を持っている場合は、レックリングハウゼン病の疑いがあるでしょう。しかし、1歳などの時点では、具体的な症状が少なくわからないケースがあります。実際には、成長の過程で痣が消えるかもしれません。仮にレックリングハウゼン病の場合は、痣が増えていくでしょう。この病気であれば、思春期頃になると、皮膚にわずかな盛り上がりが出てきます。このように、成長の過程で痣が増えたり消えたりする可能性があります。また、他の症状が発症する可能性もあるでしょう。そのため、成長の中で早期発見できるように、皮膚科や小児科を定期的に受診して見守ることが大切です。

カフェオレ斑が濃い・薄い場合それぞれどう対処したら良いですか？

痣の色は、淡い色から濃い色までさまざまです。そのため、色の濃さによって対処法が異なります。薄い色の場合は、人目に触れず気にならいない痣であれば対処を早急にする必要はありません。しかし、痣のある場所によっては気になる場合もあるでしょう。その場合の対処方法としては、薬の塗布などから対処を始めます。状態によって薬の種類が異なりますが、トラネキサム酸・ハイドロキノン外用などの薬を使って対処します。しかし、色の濃い場合、これらの薬だけでは対処しきれない可能性が高いです。そのため、薬だけでなくレーザー治療を使った対処方法があります。専門の医療機関に相談して、どういった対処法を取るべきか相談しましょう。

カフェオレ斑は自然に治りますか？

成長の過程で消える可能性はあります。しかし、必ずしも消えるわけではなく、ずっと残ってしまうこともあります。特に、レックリングハウゼン病のような病気による痣の場合は、消える可能性は低いです。

カフェオレ斑を放置するリスクを教えてください。

これらの痣を放置すると、最悪の場合重い病気を発症している可能性があります。レックリングハウゼン病やマッキューン・オルブライト症候群のような病気だけでなく、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。悪性腫瘍がその一つです。決して自然治癒するだろうと自己判断せずに、異変を感じた場合は、すぐに専門の医療機関に相談するようにしましょう。

最後に、読者へメッセージがあればお願いします。

カフェオレ斑は、子供のころから誰しも起こりうる痣です。蒙古斑とは違うため驚くこともあるかもしれませんが、過剰に心配する必要はありません。しかし、単なる痣ではなく、恐ろしい病気を発症している可能性もあります。そのため、子供に痣が見られる場合には、定期的な受診をしながら成長を見守りましょう。早めの受診が、早期発見につながり、治療も進められます。

カフェオレ斑は、身体のあらゆる部位に発症する可能性のある痣です。生まれて間もない頃から発症する場合もあり、注意深く見ておくと良いでしょう。

また、生後数ヶ月で現れた後、成長の過程で消えるケースもあります。一方で、消えない場合もあり、恐ろしい病気による痣の可能性もあります。

病気によるものであれば、さまざまな合併症を引き起こす可能性も高いです。決して自己判断で放置せず、異変を感じたら、すぐに専門の医療機関に相談しましょう。

