¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing¡ªSports¡õNews¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¸å11¡¦55¡Ë¤¬29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡õºäËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¸½ºß¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤âÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÅÄÈª»Ö¿¿¡Ê19¡Ë¤¬Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ò½é¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¥º¥é¥ê¤È¾þ¤é¤ì¤¿ºäËÜ¥°¥Ã¥º¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÅÄÈª¤«¤é¡Ö»ä¤Î»äÊª¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤ËËþÌÌ¾Ð¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÈª¤«¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÇã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¡Ä¡£²¿Ç¯Á°¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÅÄÈª¤¬¡Ö10Ç¯¡ÄÁ°¡Ä¡©¡×¡Ê¼ÂºÝ¤Ï13Ç¯Á°¡Ë¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö²¶¤ÎÇ¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÍè·î37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Íèµ¨¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢4ºÐ¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¡¢ºäËÜÁª¼ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤òÁ°¤Ë¹ðÇò¤·¡¢Á´¿È¤Ë¡ÈºäËÜ¤µ¤óÂç¹¥¤¡É¤¬¤Ë¤¸¤à¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÅÄÈª¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËºäËÜ¤ÎÉ½¾ð¤â¤ä¤äÆÞ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÂåÂÇ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢ÂåÂÇÎ¨.316¡Ê19ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤È¡ÈÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï62»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.208¡Ê154ÂÇ¿ô32°ÂÂÇ¡Ë¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤Ç¡¢19ºÐ¤«¤éµð¿Í¤ÎÍ··â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹âÂ´¿·¿Í»þÂå¤ò½ü¤±¤Ð¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇÄã¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅÄÈª¤«¤é¡Ö1ÂÇÀÊ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ã¤ÆÀ¨¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂåÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢À¨¤¯½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Çµ¤»ý¤ÁÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤«À¨¤¤Èè¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ï¡Á¤Ã¤È¤·¤Æ¡Ê¥Ù¥ó¥Á¡ËÎ¢¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é»î¹çÅ¸³«¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÀÊ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¤°¤é¤¤¤Î¡Ê¤ËÅÓÃæ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡Ë¡×¤È¤Þ¤º¤Ï²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä½ÐÈÖ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÂåÂÇ²Ô¶È¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦À¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ï¤Ã¡ªÍè¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¡ËÆþ¤êÊý¤¬À¨¤¯¡Ä¡£¸å¤«¤é¤¤¤¯¤Î¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£ÂåÂÇ¤Ç»î¹ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Í¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ÎÊ¬¤Í¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£Ç¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÇØÈÖ¹æ6¤À¤Ã¤¿¡£
