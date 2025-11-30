◇明治安田J1リーグ第37節（2025年11月30日）

2位・柏はアウェーで新潟に3―1で快勝し、5連勝をマークした。FW細谷真大（24）が前半20分に先制弾を挙げると、同アディショナル、後半10分にもネットを揺らし、ハットトリック達成。6戦ぶり先発起用に応えた。首位・鹿島も東京Vに勝利したため、勝ち点差1は変わらず、リーグ優勝は来月6日の最終節で決まる。

優勝争いは最終節までもつれる大接戦。来月6日の最終節では、柏がホームで町田、鹿島がホームで横浜Mを迎える。

鹿島は横浜Mに勝利すれば、無条件で優勝が決まる。引き分けの場合でも柏が引き分け以下なら逃げ切ることができる。また、鹿島は横浜Mに敗れた場合でも、柏が町田に敗れた場合は両者の勝ち点は変わらず、鹿島が優勝となる。

柏は、町田戦に勝利し、鹿島が横浜Mと引き分け、または負けなら逆転でのリーグ優勝が決定。引き分けでも、鹿島が負ければ勝ち点で並ぶため、得失点差での争いとなる。得失点差で並ぶ場合は総得点で争う。

▼鹿島の優勝条件

1 鹿島が勝利

2 鹿島が引き分け、柏が引き分けか負け

3 鹿島が負け、柏が負け

▼柏の優勝条件

1 柏が勝利、鹿島が引き分けか負け

2 柏が引き分け、鹿島が負け。なお、鹿島が1点差での敗戦なら得失点差「25」で並ぶが、総得点では第37節終了時点柏が「59」、鹿島「56」。鹿島が大量得点した上で1点差負けにならない限り、柏の優勝となる。鹿島が2点差以上の敗戦なら、得失点差で柏が上回る。