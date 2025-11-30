¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¡¢2°ÌÇð¤È¤â¤Ë¾¡¤Ä¡¡J1Í¥¾¡·èÄê¤ÏºÇ½ªÀá¤Ø»ý¤Á±Û¤·
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè37Àá¡Ê30Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡á10»î¹ç¡Ë¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï1¡½0¤ÇÅìµþV¤ò²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ73¤È¤·¤¿¡£2°ÌÇð¤â3¡½1¤Ç¿·³ã¤òÂà¤±¡¢5Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò72¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÙÃ«¤¬3ÆÀÅÀ¡£Í¥¾¡·èÄê¤Ï12·î6Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï2016Ç¯°ÊÍè¤ÇºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë9ÅÙÌÜ¡¢Çð¤Ï11Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºÇ½ªÀá¤Ç¼¯Åç¤Ï²£ÉÍM¡¢Çð¤ÏÄ®ÅÄ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï1¡½0¤Ç²£ÉÍFC¤Ë¾¡¤Á¡¢¹Åç¤ÏÀîºê¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¿À¸Í¤Ï0¡½0¤ÇFCÅìµþ¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë²÷¾¡¤·¡¢±ºÏÂ¤Ï²¬»³¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¡¢²£ÉÍM¡¢¾ÅÆî¤âÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£