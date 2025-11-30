¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬Áý¤·Áý¤·¡×¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦²ÃÆ£°½»Ò¤Î¡È¤É¥¢¥Ã¥×¡ÉÈþÎï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹û¤ì¤Ü¤ì¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¤¬29Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢MC¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤Î¡Ø¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¼ê¸µ¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¡È¤É¥¢¥Ã¥×¡É¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¡¢¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ù¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬Áý¤·Áý¤·¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Ì¤ë¤È¹û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°½»Ò¤µ¤ó¥¹¥Ã¥´¥¯Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£²ÃÆ£°½»Ò¡Ê¤«¤È¤¦ ¤¢¤ä¤³¡Ë
1985Ç¯4·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2008Ç¯4·î¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù¤ä¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2016Ç¯4·îËö¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²ÃÆ£°½»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ayako_kato.official¡Ë
