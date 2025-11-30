「なにそのビジュ」岡田将生「わたくしは眼鏡が好きだ」3つそろった“意外な物”にも反響
俳優の岡田将生が29日にインスタグラムを更新。メガネとマフラーをつけたオフショットと3つそろった“意外な物”を披露した。
【写真】岡田将生、メガネ姿がビジュ爆発「画角最高か？」
岡田が「わたくしは眼鏡が好きだ」と投稿したのは、自身のソロショット。写真には、マフラーを付けてメガネをかけた岡田がカメラに微笑みかける姿が収められている。さらに投稿の中で岡田は「#3つ揃いました」とコメントし、お笑いコンビ「ダイアン」のユースケが演じる時代劇俳優のキャラクター、岸大介のキーホルダーを写真で披露している。
メガネ姿の岡田にファンからは「なにそのビジュ」「画角最高か？」「マフラーも眼鏡も似合いすぎてる!!」といった称賛が集まる一方「岸大介ー！太秦ー！www」「わたしも岸さん大好き笑」「岸大介も岡田将生も私はどちらも好きだ」などの声も寄せられている。
■岡田将生（おかだ まさき）
1989年8月15日生まれ、東京都出身。近年の主な出演作に、連続テレビ小説『なつぞら』『虎に翼』（NHK総合）、ドラマ『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系）、『御上先生』（TBS系）などがある。現在、ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演中。11月21日には声優を務める長編アニメーション『果てしなきスカーレット』も劇場公開される。プライベートでは、2024年11月に高畑充希との結婚を発表。今年7月には妻・高畑の第1子妊娠も公表した。
引用：「岡田将生」インスタグラム（＠masaki_okada.official）
