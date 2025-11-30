£Ê£Æ£ÌÎë¼¯¤¬à¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°á¹ß³Ê¤Ç¥«¥ºµî½¢¤¬ÃíÌÜ¡ÖÅì³¤¥ê¡¼¥°¤Ç¸«¤ì¤ë¤È¤«·ã¥¢¥Ä¡×
¡¡£Ê£Æ£Ì¡¦ÃÏ°èÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡Ê»°¸òÎë¼¯¡Ë¤¬£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥º¤³¤È¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¤Î½êÂ°¤¹¤ë£Ê£Æ£ÌÎë¼¯¤¬¡¢£Â£Ï£Î£Ä£Ó»Ô¸¶¤Ë±äÄ¹Àï¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤Ë£°¡½£±¤ÈÇÔ¤ì¡¢Åì³¤£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¤Ï£°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹¸åÈ¾£µÊ¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÌµÇ°¤Î¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îë¼¯¤¬¹ß³Ê¤¹¤ëÅì³¤£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥«¥º¤Ï²£ÉÍ£Æ£Ã¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÍèÇ¯£±·î¤Þ¤ÇÎë¼¯¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍèµ¨¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤ÏÅì³¤¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ó¥°¥«¥º¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÅì³¤¼Ò²ñ¿Í°ìÉô¤Ç¥«¥º¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡ÖÍèÇ¯£µ£¹ºÐ»°±º¥«¥º¤Îµî½¢¤ÏÅì³¤¥ê¡¼¥°¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â£Ê£Æ£ÌÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¡©¤â¤¦¥°¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¡Ö¥¥ó¥°¥«¥º¤¬Åì³¤¥ê¡¼¥°¤Ç¸«¤ì¤ë¤È¤«·ã¥¢¥Ä¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈµÄÏÀ¤¬É´½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£