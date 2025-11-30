°æ²¬°ìæÆ¡¡¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬µ¿ÌäÉä¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¥¼¥í¡£°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÆüËÜ½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿£×£Â£ÁÆ±µé£¹°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬£±£²·î£³£±Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÆ±µé¹ñÆâ²¦¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤È£×£Â£ÁÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î°ËÆ£²íÀã»á¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ô£ò£å£á£ó£õ£ò£å¡¡£Â£ï£ø£é£î£ç¡¡£Ð£ò£ï£í£ï£ô£é£ï£î¡×¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç°æ²¬¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ë¤·¤ÆÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦£×£Â£Á¡£¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡Ä¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¥¼¥í¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤¬£×£Â£Á°Ê³°¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¦¤è¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤è¤¯£×£Â£Ï¤À¤È¡Ê²¼¤Î³¬µé¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤È£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ØÌ¾Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£¤³¤ì¤Ï»ê¶ËÁ´¤¦¤Ê¤³¤È¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£°æ²¬Áª¼ê¡¢²¶¤ÏÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£»ØÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¯ÁªÂò»î¹ç¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡£¤½¤ì¤Ï¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡£°ãÏÂ´¶¤ÏÀµÄ¾¡¢´¶¤¸¤¿¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°æ²¬Áª¼ê¤Í¡¢¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±Àï¤°¤é¤¤¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡£°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤·¤«¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ï¡©¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£º£¤Þ¤Ç£±°Ì¤È¤«£²°Ì¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éà¤Õ¤µ¤±¤ó¤Ê¤èá¤È»×¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤³¤¬¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£°æ²¬¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¿Ø±Ä¤¬£×£Â£Á¤ËÆ¯¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¡¢¿®ÍÑ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÎä¤á¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£