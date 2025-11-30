◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

短距離重賞は１８頭立てで争われ、富田暁騎手騎乗で７番人気のエーティーマクフィ（牡６歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が、外から差し切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。

前走のキーンランドＣは２歳時の札幌２歳Ｓ７着以来、重賞２度目の挑戦で７着。今回は３か月ぶりのレースで初タイトルを手にした。

今年８月に米国遠征から帰国した富田騎手は、２３年セントウルＳ（テイエムスパーダ）以来の重賞２勝目となった。

２着はメンバー唯一のＧ１馬で１番人気のルガル（西村淳也騎手）、３着は４番人気のヨシノイースター（内田博幸騎手）が入った。

富田暁騎手（エーティーマクフィ＝１着）「素直にうれしいのひと言です。いくつかプランを用意していましたが、（武英）先生から『馬の力を信じて乗ってこい』と送り出され、しっかり差し切ってくれて感謝の気持ちでいっぱいです。スタートもいい感じで切れて、前は流れていましたが、いい位置にはまりました。３、４コーナーは持ったまま回って来られました。残り２００メートルくらいでもルガルが脚を使っていたので、声を出しながら、馬もそれに応えてくれました。調教からコンタクトをとって、厩舎スタッフもいい状態に仕上げてくれた。人気はあまりなかったですが、自信を持って乗りました。馬も本格化しましたし、騎乗していた（藤岡）佑介さんにも話を聞いて、チームで勝てた勝利だと思うので、みんなで喜びに浸りたい。（米国から）帰ってきてから、うまくいかないことも多かったですが、いい馬に乗せてもらって、勝つことができた。これからもっと勝てるように努力したい」