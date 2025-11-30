◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

短距離重賞は１８頭立てで争われ、２番人気のナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）は１３着だった。

姉は重賞５勝のナムラクレアで、重賞はこれまでチューリップ賞５着、桜花賞１３着、キーンランドＣ４着。今回は当レース最多タイの３勝を挙げる武豊騎手との初コンビで挑んだが、初タイトルはならなかった。

勝ったのは７番人気で富田暁騎手騎乗のエーティーマクフィ（牡６歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）で、勝ちタイムは１分７秒４。２着は１番人気のルガル（西村淳也騎手）、３着は４番人気のヨシノイースター（内田博幸騎手）が入った。

武豊騎手（ナムラクララ＝１３着）「道中の行きっぷりは良くなく、反応もなかった。初めてだけど馬場も合わなかったのかな」

荻野琢真騎手（オタルエバー＝１４着）「鼻出血明けでもそういうところはなくて良かったです。でも休み明け感が合って、初めて乗ったので比較は出来ないんですけど、使って良くなる感じはありました。持っているものはいいものがありそうですし、もう少しやれてもいいのかなと思います」

菱田裕二騎手（ショナンザナドゥ＝１５着）「ゲート内で他の馬が暴れたことに反応して体勢を崩してしまいました。ペースも速くて追走に苦労しました」

横山典弘騎手（カルチャーデイ＝１６着）「５００メートルの競馬だな」

斎藤新騎手（テイエムスパーダ＝１７着）「いい時を知っているだけに、いい時と比べると気持ちに余裕がなかったです。それもあって一歩目つまずきましたし、今日に関しては参考外です」