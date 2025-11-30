◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３７節 岡山０―１浦和（３０日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）

浦和は特別指定選手としてプロ初出場したＭＦ肥田野蓮治（ひだの・れんじ）のプロ初ゴールで岡山に１―０と勝利し、４試合ぶりの白星を挙げた。桐蔭横浜大在学中で来季加入が内定している肥田野は、この試合に右ＭＦとして先発。０―０の後半２７分、元日本代表ＭＦ中島翔哉のスルーパスを受けると、ＧＫとの１対１を冷静に決めて先制点を挙げた。この１点を守り切り、浦和は今季苦手としてきたアウェーで３勝目をつかんだ。

ＦＣ東京Ｕ―１５深川、関東第一高校を経て桐蔭横浜大学に在学中の肥田野は、左利きのアタッカーで推進力が武器。試合後のインタビューでは「まずは両親に、今日点を決めて恩返ししたいという気持ちがあった。昨日から色々と連絡をくれて、リラックスできた」と笑った。最後は足がつり、後半３１分に交代。「ゴール前にも足はちょっとつっていて、そろそろ交代だなとは自分ではあったんですけど、まだチャンスはあると思って最後の力を振り絞って走った。中島選手は本当にスルーパスが得意なので、持った瞬間にくるとわかっていた。あとは冷静にＧＫを見て、流し込めたかなと思います」と振り返った。