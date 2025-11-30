「手相には、“脳の働き”がそのまま表れます。手を見たら、その人がどんな人か一目でわかります」

そう断言するのは、手相学研究家の寺島みさおさん。いったい、「手」からどんなことがわかるのだろうか。

手のひらの3本線で性格と脳の働きがわかる

「手のひらには、生まれ持った3本の線“感情線”“知能線”“生命線”があります。この3本線からわかることは2つ。1つはその人の生まれたときからの性格的な特徴。自身の特徴をどう生かしていけばいいかという、いわば“生き方マニュアル”としての指針になります。もう1つは、その人の『脳の働き』がわかります。

また、この3本線が濃いか薄いか、太いか細いかで、その人の心身の状態を見ることもできます。例えば、不登校のお子さんは、生命線が細い。でも学校に通うようになると、太くなっているのです」（寺島さん、以下同）

手相というと、手のひらの線を見るものと思いがちだが、寺島さんは手全体を見て鑑定しているという。

「手を“車”に例えると、親指がガソリンタンクで、手のひらはエンジン。その車の操縦（運転）状態が4本の指になります。手のひらと指のバランスがよいと、安定した人生。さらに指が真っすぐで等間隔なら、自分らしく生きているということ。手全体を見ると日々、自分らしく行動できているかがわかります」

知能線をチェックして向いている仕事を知る

では手相を見て、それを実際の人生に生かすには、どうしたらよいのだろうか。

「注目するのは、知能線です。知能線が下方向に向かうほど大ざっぱな性格。ひらめきやイメージ力はあるので、細部よりも全体を見て、ゴールに向かう方法を考えるのが得意。発想力を問われる仕事などが向いているでしょう。

一方、知能線が真っすぐ横にいっている人は、几帳面。マニュアルどおりに、細かい仕事をするのが得意です。知能線を見て、自分を生かせる仕事を選ぶとよいでしょうね」

知能線と感情線が合わさった“ますかけ線”のある人は、リーダー気質の人が多いとのこと。

「天下取りの相といわれ、ある分野を追究していくと、そこでトップになれます。ただし、反対に頑固者の側面も。ますかけ線のある人は、何か打ち込むものを見つけるといいですね」

手を観察して自己分析！自分らしく生きよう

3本線以外に、手のひらの下から、中指の付け根に向かって伸びる縦の線“運命線”も要チェック。

「運命線は、その人の生きてきた軌跡です。太いときは精神力が強いとき、細いときは精神力が弱いとき。

相談者の中に、結婚生活にストレスを感じて運命線が細くなり、小指の付け根にあるわくわくゾーンという心身の栄養源を表す、手のひらの厚さが薄くなってしまった方がいました。でも離婚して何年かしたら、運命線がぐっと太くなって、わくわくゾーンが肉厚になってきたんです」

環境を変えて、自分を取り戻すことができると、手の形も整っていくわけだ。

「ですから今、ストレスを抱えている人は、自分の手相を観察して、自己分析をしてみてください。そこで自分らしく生きられていないとわかったら、環境や生き方を変える。そうすると運命線が太くなって、指も真っすぐになってきます」

周囲の人と自分の手相の違いを知るだけでも、人間関係は改善すると寺島さん。

「夫にますかけ線があるなら、とにかくおだてておけばいい（笑）。相手の性格がわかれば、対処の仕様があります。そうすれば、ストレスなく生きられるはずです」

右手の手相は「生き方」によって変わっていくもの。自分の左右の手を見比べたり、相手の手相を見たりして、人生を好転させていこう！

寺島さんチェック「政治家の手相診断」

高市早苗（内閣総理大臣）

数年前は真っすぐで長い指だったのが、最近は中指が薬指に傾いている。周りに気を使っているのかも。

青山繁晴（参議院議員）

YouTubeチャンネルを見てもわかるように、指が太短い。大局的に物事を捉えて行動力がある。フットワークが軽く、政治家に向いている？

河野太郎（衆議院議員）

コロナ禍は小指だけピンと立っていて、ほかの指が曲がっていた。ペラペラと弁が立つが、自分らしく振る舞えていない印象。

ドナルド・トランプ（米国大統領）

指が太短い。親指がそっくり返っているのは意志が強く頑固な表れ。故・安倍晋三首相と手の形が似ているので、馬が合ったのかも。

好評発売中！

『すごい手相学 脳の動きは手にあらわれる』ユサブル 1980円（税込み）

教えてくれたのは……手相学研究家 寺島みさおさん●世界中の手相学と独自の臨床データをもとに、手にあらわれる現象を総合的に鑑定し、深層心理を読み取るカウンセリング技法「HASTA（R）」を確立。現在は、個人相談やスクール運営の傍ら、不登校や発達障害の子の支援にも取り組む。