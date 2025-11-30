WBC、五輪などで激闘を重ねてきた日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が30日、エスコンフィールドで行われた。

6回には元阪神の呉昇桓（オ・スンファン）がマウンドに上がり、日本の4番・中田翔氏と対戦。外寄りの球を中田氏が左前打し、一塁ベース上で李大浩（イ・デホ）に肩を揉まれるシーンがあった。

今季限りでの引退を表明している呉昇桓は、テレビのインタビューで「久しぶりに日本のファンの前で野球ができて、楽しめました」とニッコリ笑った。

呉昇桓は14、15年と2年間しかNPB（阪神）に在籍していないが、2年連続でセーブ王に輝くなどファンの記憶に残る選手。Xでは「オスンファン懐かしい」「オスンファンさん久しぶり」「オスンファン出てきた」「オスンファンだー！」などの声が上がった。

今大会は「日韓国交正常化60周年記念事業」として、節目の年に両国の友情と信頼をさらに深める特別な一戦となる。昨年の第1回は2万9192人の観衆の前で、日本が10―6で逆転勝利。原辰徳監督が「（国際大会では）命がけで戦った印象。国を背負って戦った選手のポテンシャルは素晴らしかった」と振り返っていた。