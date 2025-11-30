もはや下着と変わらないのでは──？ 年配の人はギョッとするようなスタイルが世界的に流行中だ。それは、アスレジャー。「アスレチック（運動競技）」と「レジャー（余暇）」を掛け合わせた言葉で、スポーツウェアを日常使いしたファッションのジャンルだ。

【写真】薄手のアスレジャーを着用する広瀬すず。「ぴったりレギンス」アスレジャーを着用する米・セレブたち

アスレジャーは、フィットネスの習慣が浸透し、"ジムへの持ち物が最小限で済む"という利便性から2010年代半ばからアメリカで広がっていった。専門ブランドも増えており、一説によると、世界市場は約3500億ドル（約55兆円）、2030年までに市場は約2倍に成長すると見込まれている。

一方で、賛否両論がつきまとうスタイルでもある。ファッション誌編集者が解説する。

「スポーツブラをトップス代わりにしたり、ぴったりしたヨガパンツで出歩くなど、露出の際どさや過度なカジュアルさに対し、『学校では禁止すべき』『街中で着るものではない』といった批判もあります。

最近では、オーストラリア・クインズランド州に住む女性が『局部の形が丸見えなんだけど、気づいてる？』とアスレジャーの服装を揶揄する動画をTikTokに投稿し、大きな話題になりました」

取材班は2023年、パープルのタイトなタイツを穿いた、まさにアスレジャーな装いでパーソナルジムへと向かう女優・広瀬すず（27）の姿をキャッチしている。また、今年8月には、日本発のアスレジャーブランド「RUELLE（ルエル）」がタレント・森香澄（30）を公式イメージキャラクターに起用し、注目を集めた。

若い世代を中心に流行の兆しを見せてはいるものの、日本ではまだアスレジャーはスタイルとして定着していない。そのため外国人旅行者の間では、アスレジャーをめぐって注意喚起がされているようだ。

海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「欧米の人々の目には、日本人の普段着が非常にきちんとしたものに映るようです。外国人向けに日本旅行について指南するサイトの多くで、胸元やお腹の露出を控え、サンダルは避けることが推奨されています。

なかには、〈カジュアルな服装のときでさえ、日本の女性は、私のカジュアルよりも1000％フォーマルだ〉とするサイトもありました。

〈アスレジャーは世界中の多くの国では日常着として定着しているかもしれませんが、日本ではそうではありません〉と断言して、スポーツブラやレギンスなどで出かけないように助言されています」

"ほぼ丸出し"ファッションで物議を醸すアメリカのラッパーのカニエ・ウェスト（48）の妻、ビアンカ・センソリ（30）でさえ、来日した際は露出度を抑えていた。前出のジャーナリストが続ける。

「カニエの趣味なのか、ビアンカは結婚後、過激なファッションで登場して、『完全に浮き出ちゃってる』『街中でだけはわきまえてくれ』と批判されてきました。

しかし、東京を訪問した際は、お馴染みの"スケスケ衣装"を封印し、露出もあまり多くありませんでした。カニエは大の親日家で知られますし、日本のカルチャーを尊重したのかもしれません」

日本においてアスレジャーは、まだ都市部の最先端な人々のためのファッションでしかない。これが一般的なものとなれば、街の風景も大きく変化しそうだ。