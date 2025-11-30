2児の母・坂下千里子「かなりのボリューム」 17歳長女へのスタミナ満点な手作り弁当を披露「愛情いっぱい」「焦げ目も最高」「これは残さず食べちゃいますよ〜」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女（17）のために作ったというボリュームたっぷりの手作り弁当を公開した。
【写真】「これは残さず食べちゃいますよ〜」 坂下千里子が披露したスタミナ満点の“焼き肉弁当”
坂下は「おはようございます！本日は、焼き肉弁当になります。かなりのボリュームです！」「いつもよりご飯も多めです。残さずお願いします！今日も頑張って!!」とコメント。
彩り豊かな弁当箱の中には、焼き肉をはじめ、半熟ゆで卵、明太子、にんじんのナムル、ほうれん草の和え物、きゅうりの浅漬けがぎっしりと詰められており、白米の横にはおにぎりも添えられている。
この“スタミナ満点弁当”に、コメント欄では「焼肉弁当美味しそうです」「栄養とスタミナ抜群のお弁当」「これは残さず食べちゃいますよ〜」「愛情いっぱいのお弁当ですね」「焦げ目も最高」「千里ちゃんのお弁当はいつも美味しそう」と、称賛や応援の声が多数寄せられた。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男（14）が誕生している。これまでもインスタグラムで手作り弁当や家族への料理をたびたび公開しており、“働くママ”として多くの共感を集めている。
【写真】「これは残さず食べちゃいますよ〜」 坂下千里子が披露したスタミナ満点の“焼き肉弁当”
坂下は「おはようございます！本日は、焼き肉弁当になります。かなりのボリュームです！」「いつもよりご飯も多めです。残さずお願いします！今日も頑張って!!」とコメント。
彩り豊かな弁当箱の中には、焼き肉をはじめ、半熟ゆで卵、明太子、にんじんのナムル、ほうれん草の和え物、きゅうりの浅漬けがぎっしりと詰められており、白米の横にはおにぎりも添えられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男（14）が誕生している。これまでもインスタグラムで手作り弁当や家族への料理をたびたび公開しており、“働くママ”として多くの共感を集めている。