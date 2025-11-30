「関西大学ラグビー、天理大４７−１５京産大」（３０日、花園ラグビー場）

天理大が全勝対決を制し、関西２連覇を飾った。前半に３トライを挙げて２１−８とリードすると、後半開始すぐにも京産大のミスを見逃さずフッカー稲嶺翔太（４年＝石見智翠館）がインゴールへ飛び込む。同１０分すぎに自陣深くまで攻め込まれたが、ゴールラインを背負いながらも京産大に得点は許さなかった。

同３０分には京産大にスクラムをターンオーバーされてピンチを招いたが、そこから天理大はカウンターを仕掛けてフランカーのアリスター・サウララ（２年）がダメ押しとなるチーム６トライ目。後半ロスタイムには自陣から主将のＳＯ上ノ坊駿介（４年＝石見智翠館）がインターセプトから独走トライを決めた。優勝を懸けた大一番で力の差を見せつけ、７戦全勝で関西を制した。

関西１位は全国大学選手権は準々決勝（１２月２０日、ヤンマー）からの登場となり、関東対抗戦３位と関東リーグ戦３位の勝者とぶつかる。

関西２位となった京産大の初戦は同１４日で、関東対抗戦５位と対戦（花園）。勝てば準々決勝は関東リーグ戦１位とあたる。