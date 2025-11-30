ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。リラックスタイムの過ごし方を紹介しました。



【写真を見る】【 加藤綾菜 】 「朝イチはカトちゃん寝ているので自由な時間」 紅葉カフェ巡り、針・お灸、ピラティスまで 充実のリラックスタイムを公開





「朝に自転車で紅葉みながらカフェ巡り」と投稿した加藤さん。「朝イチはカトちゃん寝ているので朝は自由な時間」とコメントし、朝の時間を有効活用している様子をうかがわせています。







投稿によると、加藤さんはこの時間を「頭を整理する時間」として大切にしているようです。「新聞読んでアウトプットしたり1週間の献立考えたり」と、朝のカフェタイムを有意義に過ごしていることを明かしています。







また、プリンとコーヒーを楽しむ写真も公開。落ち着いた雰囲気のカフェでくつろぐ様子が伝わってきます。







リラックスタイムについて加藤さんは「最近、針やお灸にもハマってる」と投稿。さらに「ピラティスは変わらず通ってる」と継続的な健康習慣も大切にしているようです。







投稿の最後には「2025年は自分を少しは大事にできたかも」と一年を振り返るメッセージを添えています。多忙な日々の中でも自分時間を大切にする加藤さんの姿勢が伝わる投稿となりました。







この投稿に、「ゆっくりするのも大事ですね」「朝活、良いですね」「素敵な自分の時間の使い方」「私もカフェ巡り好きです 自分の時間って大切ですよね」「朝カフェ、落ち着きますよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】