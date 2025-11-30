銀座ホステスも絶賛「マッチョな男性」が女性にもっと評価されるべき理由5選
先日、駅のホームで盛大にリバースしていた男性がギャル数名に、おそらくラブブにちなんで「ゲボボ」と呼ばれていました。忘年会シーズンですね。お疲れ様です。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆イマイチ評価されない筋肉男たち
少し前の話題になりますが、10月9日放送の「アメトーーク！」に、筋肉の魅力にとりつかれた「筋トレ芸人」たちのストイックな私生活の様子が紹介されていましたね。
お笑い芸人でありながらボディビルダーとしても活躍しているなかやまきんに君のポージングを、出演者男性一同が「キレイ」と目をキラキラさせながら見つめる一方で、番組内で20代女性を対象に実施されたアンケートでは、意外にもややホッソリ体型のジャングルポケットの太田さんが「もっとも好ましいボディ」に選ばれていました。
そうなのです。多くの女性が「筋トレ？ああ、男の子たちって筋肉好きだよね（笑）」と、マッチョな男性に対しやや冷笑的な反応を示しがち。私も以前はそうでした。
「女性にモテたい」というだけでボディメイクをしているわけじゃないし、女ウケが多少悪くても気にしないマッチョが大半であると想像するのですが、そうだとしてもマッチョはもっと評価されるべきです。そうですよね、マッチョの皆さん。
そこで今回は「マッチョな男性」が女性にもっと評価されるべき理由5選について解説します。
特にマッチョな男性と私たちは実は相性が良い。別に皆さんは飲み屋の女なんかとマッチングしても全く嬉しくないと思うので、その理由については最後に少しだけお話します。
マッチョのカッコよさに改めて着目し、「マッチョってカッコいいじゃん」という価値基準を世に広め、これにより健康なおじさんが増えることを願って。
◆その1：美意識が高い
最近ちょっと筋トレをはじめた程度のおじさんですと話は変わってくるのですが、ボディビルダーなど、長年ストイックなボディメイクを続けているおじさんはそもそも「美意識」がものすごく高いです。
当然なのですよね。筋肉は毎日コツコツ積み上げないと絶対につかないし、なのにすぐに落ちる。「トレーニングはしているけど食事はジャンクフード」「朝帰り続きで寝不足」なんていうことをしていると、すぐにお腹がポッコリしてきちゃったりします。つまり、手抜きがすぐにバレます。
さらにボディビルダーは毎日トレーニングの前後に全身鏡で身体の状態をチェックしていますよね。その際に筋肉だけでなく「肌が乾燥している」「髪が伸びっぱなしでパサついている」なんていうことにも気が付くわけです。
一般的な男性の何倍も自分自身を客観視しており、見た目の変化に敏感なのがマッチョです。よって美意識が高く、清潔感があります。
世間一般のお嬢さんたちがどうかと聞かれるとちょっとよくわからないのですが、ベルトにポッコリお腹が乗っかってしまっているおじさんを見慣れている我々ホステスにとっては特にボディビルダーって素敵なんです。
◆その2：デリカシーがある
マッチョは毎日の食事管理、トレーニング、睡眠時間の確保に一生懸命です。
「今日のタンパク質は足りているかな」「減量中のイライラをいかにコントロールしよう」そんなことで頭がいっぱいです。他人のお腹が多少出ていようが引っ込んでいようが正直どうでもいい。
そのため良くも悪くも「他人に興味がない人」という風に見えますが、実は少し違います。
