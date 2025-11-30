ÅìÂçÀìÌç½Î¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¬¡Ö³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡£¡Ö1ÆüÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¼«Í³»þ´Ö¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×²ÃÇ®¤¹¤ë¼õ¸³ÀïÁè¤ÎºÇÁ°Àþ
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ´ÎÐ²ñ¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÅìÂçÀìÌç½Î¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤Î²ñ¤Ï¡¢»ØÄê¹»¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÍÌ¾¿Ê³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤Î¤ß¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÀº±Ô»ØÆ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Ê³Ø½Î¡£
¡¡ÅìÂç¹ç³ÊÎ¨¤Ï°ÛÎã¤Î50%°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅìÂçÀ¸¤Ï¤³¤Î²ñ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÂçÆþ³Ø¸å¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡×¤Î°§»¢¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÔÆâ¿Ê³Ø¹»½Ð¿È¤Î»Ò¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅ´ÎÐ²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¡¼¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¡Ö¤½¤ì°Ê³°¡×¤È¤Î¿ÍÌ®³Êº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Å´ÎÐ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄÌ½ÎÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤òÌµ»ë¤·¤Æ½Î¤Î²ÝÂê¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ°é¤Ê¤É¼Âµ»²ÊÌÜ°Ê³°Á´¤Æ¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿Êý¤â¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç°´ê¤Î¼ø¶È¤òÌµ»ë¤·¤Æ½Î¤Î²ÝÂê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥Ñ¤È¶µÍÜ¤ÎÂÐÎ©¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å´ÎÐ²ñOB¡¦OG¤ËÊ¹¤¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¿Ê³Ø»ö¾ð¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½Î¤Î²ÝÂê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡ÈÆâ¿¦¡É¤ÏÉ¬¿Ü
¡ÖÅìÂç¤Ë²¿½½¿Í¤â¹ç³Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Ê³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ó¤Ç¤¹¡£»ä°Ê³°¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¿²¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ø½Î¤Î²ÝÂê¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÂçÊ¬¥Þ¥·¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿N¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦24ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ËÄÌ¤¦Å´ÎÐ²ñOB¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÅ´ÎÐ²ñ»ØÄê¹»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÅ´ÎÐ²ñ¤ËÆþ½Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íý·¹ç³Ê¼Ô¤ò¤·¤Æ¡ÖÆâ¿¦¡Ê¼ø¶ÈÃæ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¼ø¶È³°¤Î²ÝÂê¤ò¿Ê¤á¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤·¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë½ÉÂê¤ò¤³¤Ê¤·¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï°Ú·É¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÅ´ÎÐÀï»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï2025Ç¯½Õ¤ËÅìÂçÍý·¡ÊÅìÂç°å³ØÉôÄ¾ÄÌ¥³¡¼¥¹¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿Êý18Ì¾¤Ë¼èºà¤·¡¢¤¦¤Á11Ì¾¤Î¡ÖÅ´ÎÐÀï»Î¡×¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íý·À¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Û¼¡¸µ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤â11¿ÍÃæ8¿Í¤¬¡ÖÆâ¿¦¤·¤Ê¤¤¤È²ÝÂê¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ï¡ÖÅ´ÎÐ¤Ç¤ä¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡×
¡¡¤¿¤À¡¢N¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ïÂç¤²¤µ¤Ë¤·¤¿¸À¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´ÎÐ²ñ¤Ç¤Ï¹â¹»ÆóÇ¯À¸¤«¤é²ÝÂê¤¬·ãÁý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆâ¿¦¤·¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÆâ¿¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢1ÆüÃæÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¼«Í³»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¡ÖÄ«Áá¤¯µ¯¤¤ë/ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Çµ¯¤¤ë¡×¡Ö¼«Í³»þ´Ö¤òºï¤ë¡×¤Ê¤É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÅ´ÎÐÀï»Î¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼ø¶È»þ´Ö¤ò½Î¤Î²ÝÂê¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ø¤¿¤á¤é¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ø¶È¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÅ´ÎÐ²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤«¤é¡×¡£
¡¡Å´ÎÐ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»ÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤Î¿ô³Ø¡Ê¿ô·¤ò½ü¤¯¡Ë¤È±Ñ¸ì¤ò¡¢Ãæ3¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ³Ø¤Ó½ª¤¨¤ë°Û¾ï¤ÊÂ®ÅÙ¤ÎÀè¼è¤ê³Ø½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö½Î¤Ç¤ä¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢Ê¹¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼õ¸³¤È´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤«¤é¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¹ñ¸ì¤ä¼Ò²ñ²Ê¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÂç¤Ë¿ô½½¿Í°Ê¾å¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¹ç³Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¿Ê³Ø¹»¤À¤È¡¢¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬µÕ¤Ë´Ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õ¸³¤Ë»È¤¦ºÇÄã¸Â¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Âç³Ø°Ê¹ß¤Ç°·¤¦¤è¤¦¤Ê¸¦µæÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò½¼Â¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅìÂç¤Ë¼õ¤«¤ë¡×¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê°·¤¦Ìµ²ÁÃÍ¤Ê¹ÖµÁ¡×¤È°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
