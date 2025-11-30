¡Ö³°²ó¤ê¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡Ä¡×¾å»Ê¤È¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶ä¹Ô°÷¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å¿Ëö¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯3·î21Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¶ä¹Ô¤Ï¼ÒÆâ·ëº§Î¨¤¬¹â¤¤¿¦¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¡¢¹ÔÆâ·ëº§¤¬5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ëº§Å¬Îð´ü¤«¤ÄÆÈ¿È¤ÎÃË½÷¤¬²ñ¼Ò¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¶ÈÌ³¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¿¦¾ì¤ËÌþ¤·¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡£Ä¹¤¯¤Æ¤â3Ç¯¤Ç°ÛÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¡£µó¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¡Ê°½Éô¤Þ¤È¡Ë¤Ï¿·Â´¤Ç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢ÃÏÊý¤äÅÔÆâ¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤ÇË¡¿Í±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê½ã°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤®¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤ä¡¢±ø¤¤ÉÔÎÑ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦»ö¾ð¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡³°²ó¤ê¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¾å»Ê¤È¥é¥Ö¥Û
±Ä¶ÈÅ¹¤Ç¤Ï¡¢²ÝÄ¹¤¬5¡Á8¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ªµÒÍÍ¼è°ú²Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²Ý¤¬°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾®¤µ¤¤Å¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Âè¼·²Ý¤Þ¤Ç¤¢¤ëÂç¤¤¤Å¹¤â¤¢¤ë¡£²ÝÄ¹¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤30Âå¡¢´ûº§¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÄ¹¤¬Â«¤Í¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢22ºÐ¤Î¿·¿Í¤ä¡¢25¡Á27ºÐ¤ÎÆó¥õÅ¹ÌÜ¤Î½÷À¹Ô°÷¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼ã¼ê¹Ô°÷¤Ï¤Þ¤À·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ç°Æ·ï¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼è°úÀè¤Ë²ÝÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ°Ê³°¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
¢¡º¬¶¯¤¤º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë½÷À¹Ô°÷¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê30ÂåÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¡Ä
¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤À¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Î±Ä¶ÈÅ¹¤¬¼è°ú¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÌ¤¤ÀÃË½÷º¹ÊÌ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¼ã¤¤½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÐ¸«¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á²ÝÄ¹¤¬°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢°Æ·ï¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÅÔÆâ¤ÎÅ¹¤Ï¼è°úÀè¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢ÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·ÃÏÊý¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÊÒÆ»¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤È¤¤¤¦Àè¤â¥¶¥é¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÓÆ±¤ÎºÝ¤Ï¡¢±ýÉü3»þ´Ö¤âÆó¿Í¤¤ê¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
20Âå½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤âÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë30ÂåÃËÀ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÃË»Ò¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥é¥Ö¥Û¤«¤é½Ð¤ë»Ñ¤ò¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤ë
»ÙÅ¹Ä¹¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¡¢»ÙÅ¹Ä¹¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼è°úÀè¤Ë°§»¢²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤³¤È¡£¥é¥Ö¥Û¤«¤é²ÝÄ¹¤È¡¢Æ±¤¸²Ý¤Î½÷À¹Ô°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÅ¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ä¹Ô¤Ç¤ÏÅ¹ÆâÎø°¦¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤È¤â»þÂåÃÙ¤ì¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¼Ô¤Ø¤Î½èÈ³¤Ï½Å¤¤¡£ÎÉ¤¯¤ÆÃÏÊýÅ¹¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ä»öÌ³¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆóÅÙ¤È¶ä¹ÔËÜÂÎ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óµëÎÁ¤â¸º¤ë¡£
¢¡À©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇ
¤³¤Î²ÝÄ¹¤â½÷À¹Ô°÷¤â±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÀË¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤â¤½¤â½÷À¹Ô°÷¤ÎÃ´Åö¤¹¤ë¼è°úÀè¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¥é¥Ö¥Û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸µ¶§¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ç»ÙÅ¹Ä¹¤ÏÃ´ÅöÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥é¥Ö¥Û¶á¤¯¤Î¼è°úÀè¤ò¡¢ÊÌ¤Î²Ý°÷¤ËÃ´Åö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎµÞ¤ÊÃ´ÅöÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢Æó¿Í¤Ï´¶¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Î¾¼Ô¤È¤â½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ëµ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¡¡¢¤¢¤Î2¿Í¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¿·Æþ¹Ô°÷¤Î¼Â²È¤Ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë40ºÐ
