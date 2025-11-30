吉本興業所属のお笑いコンビ、カーネギーの松相遼（30）、さわとおる（32）が30日に自身らのX（旧ツイッター）を更新。同日をもって解散することを発表した。

松相は「我々カーネギーは本日11月30日をもって解散することになりました。いわゆる方向性の違いというやつです」と発表した。

さらに「2人ととも芸人は続けます。僕は福岡で頑張ります。コンビになって7年、解散するのに変ですがとても充実していました!さわには感謝と東京行ってもがんばれよを伝えたいです!」とさわへエールを送った。

また「応援してくださった皆様ありがとうございました。突然の解散すみません!」と謝罪した。

さわは「本日11月30日をもちましてカーネギー解散致します!これからも芸人は続けさせて頂きます!」と発表し「我々を応援してくださってた方々をはじめ先輩方、同期、後輩達、社員さん、スタッフさん松相本当に本当に本当にありがとおるでした!」と感謝を伝えた。

カーネギーは19年4月結成、NSC福岡1期生。25年M−1グランプリは2回戦で敗退した。