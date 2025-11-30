相塲星⾳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が11月29日、自身のInstagramを更新。京都で紅葉を楽しむ装いを披露し、話題を呼んでいる。

◆相塲星音、美脚際立つ秋コーデ披露


相塲は「京都で紅葉見てきた」「秋って素晴らしいね」とコメントを添えて、落ち葉が敷き詰められた小道での姿を公開。黒のジャケットに赤のスウェット、ショート丈のボトムス、白のレッグウォーマーとシューズを合わせたカジュアルなコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。

◆相塲星音の投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる」「本当にスタイル抜群」「秋コーデが似合う」「絵になる」「眼福」「綺麗」「紅葉より美脚に目がいく」といったコメントが寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は河村叶翔と、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）

