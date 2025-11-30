【戦後80年】満州で日本人に腕を切られた父…「親父は地獄を見て死んだ」
群馬県藤岡市に住む田口喜一さん(93)。終戦の前年にあたる1944年（昭和19年）に、満蒙開拓団の一員として一家6人で海を渡った過去を持ちます。当時、喜一さんは11歳。
“広大な土地を管理して裕福になれる――”
そのような話を信じて、移り住んだ異国の地。そこで1年ほど稲作に従事しましたが、戦争が終わり日本の敗戦が決まると、状況が一変したといいます。
■“裕福になれる”と信じ満州へ
喜一さん
「日本が終戦になってから、ひどく馬賊（騎馬の武装集団）に追われて…」
「食べるものも何もなくてね。家は焼かれ、物は盗られ…。団結して命だけは守ったけどね」
満州防衛の任務に当たっていた日本軍が撤退する中、開拓団は馬賊やソ連軍からの襲撃に遭います。喜一さんもやりを持って戦い開拓団を守ったといいます。
しかし満州の治安はみるみる悪化し、日本への引き揚げが困難な状況が続きます。そうした中、喜一さんの父・喜代平さんにある凄惨な出来事が起こります。
■｢自分の腕が飛んでいったのがわかったんだって｣
ある時、喜一さんのいた開拓団に“中国人に家族を皆殺しにされ、精神が錯乱してしまったという日本人”が身を寄せてきたといいます。
家族の死に大きなショックを受け、中国人への憎しみを募らせていたというその人は、ある日、馬賊との戦いのさなかに、喜一さんの父・喜代平さんを中国人と思い込み、背後から日本刀で斬りかかってきたといいます。
喜一さん
「（喜代平さんは）自分の腕が飛んでいったのがわかったんだってなぁ。医療も何も病院もなくてね、素人の看護師の見習いの人が手術したんですよ」
喜与平さんは右腕が切断されるも、近くに医者はおらず“見習い看護師”が手術を担当。命こそ失わずに済んだものの、晩年まで腕の痛みと不自由さに苦しんだと言います。
喜一さん
「手術が失敗して薬も何もなかったからな。夜寝られねぇで、眠ることができねぇからなぁ、肩もんでくれ、なんだしてくれって…」
「2年も3年も苦しんで、それで死んでったんだな。親父のこと思うとかわいそうで、なんとも言えねぇ」
父・喜与平さんは終戦から12年後、1957年（昭和32年）3月18日に59歳で亡くなりました。
喜一さん
｢親父は地獄を見て死んだ。満州いかなきゃ良かったんだ。だまされて行ったんだ。うまい話、嘘を並べられて…」
■「戦争は人間のやることじゃねぇ」
インタビューの最後、喜一さんに、今も世界各地で繰り返される戦争についてどう思うか、尋ねました。喜一さん
「戦争は人間のやることじゃねぇんだろうなぁ。国同士でケンカなんかするもんじゃねぇんだ。みんな、お互いに仲良く力を合わせてやっていけばそれが一番いいんだけどなぁ」
「うちの親父なんか、もうほとんど地獄を見て死んでいったな。俺なんかまだ幸せな方さ。こうやって生きてりゃいいんだから」