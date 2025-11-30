9人組グローバルグループの＆TEAMが30日、東京・六本木ヒルズアリーナで日韓ダブルミリオン達成記念「＆TEAM “Back to Life”FAN SHOWCASE」を開催した。

10月28日発売の韓国デビュー作「Back to Life」が、発売初日に現地で113万枚、初週122万枚出荷を達成。4月に発売した「Go in Blind（月狼）」が日本でミリオン出荷を記録し、日本アーティスト初の日韓ダブルミリオンを達成した。韓国の音楽番組では3度の1位を獲得するなど、韓国でも実力を発揮した。

FUMA（27）は「9人そろって感謝を伝えられる機会がなかったので、応援してくださったLUNEに感謝を伝えたい。順風満帆ではなかったけど、いろんな功績を残せたのはあきらめずに応援してくださったおかげ」と深々とお辞儀した。

米ビルボードでも5つのチャートにランクインし、新鋭のアーティストを選ぶ「Emerging Artists」では1位に輝いた。TAKI（20）は「アジアツアーではどこへ行っても僕たちの歌を覚えてくれていて、歌ってくださる姿を見ていた。僕たちのパフォーマンスが世界に届いた」と喜んだ。TAKIがファンへ感謝を伝えている間、会場の屋根に止まっていたカラスが大きな鳴き声を上げ続けるハプニングにも見舞われ、爆笑を起こしていた。

この日は収録曲「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life（Japanese ver．）」を披露。集まったファンを熱狂させた。MAKI（19）は「来年は行ったことのないヨーロッパやアメリカでパフォーマンスしたい」と来年の抱負を語り、K（28）は「今年はたくさんの方から『結果が出た』と言っていただけた。まいた種がつぼみになった年だと思います。来年大きな花を咲かせる1年になったので、皆さんとメンバーともっと大きい花を咲かせたい。一緒に駆け抜けましょう」とさらなる飛躍を誓った。【野見山拓樹】