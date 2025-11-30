【京阪杯】伏兵エーティーマクフィが波乱を演出…ジャスパークローネは競走中止

11月30日、京都競馬場で行われた12R・京阪杯（G3・3歳上オープン・芝1200m）は、富田暁騎乗の7番人気、エーティーマクフィ（牡6・栗東・武英智）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のルガル（牡5・栗東・杉山晴紀）、3着に4番人気のヨシノイースター（牡7・栗東・中尾秀正）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。

2番人気で武豊騎乗、ナムラクララ（牝3・栗東・長谷川浩大）は、13着敗退。

【青函S】12番人気エーティーマクフィVで波乱

馬場の真ん中を突き抜ける

富田暁騎乗の7番人気、エーティーマクフィの鮮やかな差し切りが決まった。同馬は重賞初制覇。直線では早め先頭で押し切りを図った1番人気のルガルだったが、押し切るかというところでエーティーマクフィが急追。素晴らしい勢いでエーティーマクフィが差し切っていた。また、ジャスパークローネは最後の直線で競走中止となっている。

エーティーマクフィ 30戦6勝

（牡6・栗東・武英智）

父：マクフィ

母：テンシンランマン

母父：ハーツクライ

馬主：岡田隆寛

生産者：岡田牧場

【全着順】

1着 エーティーマクフィ 富田暁

2着 ルガル 西村淳也

3着 ヨシノイースター 内田博幸

4着 レイピア 鮫島克駿

5着 エイシンフェンサー 川又賢治

6着 アブキールベイ 吉村誠之助

7着 ヤマニンアルリフラ 団野大成

8着 ジャスティンスカイ 荻野極

9着 モズメイメイ 国分恭介

10着 メイショウソラフネ 高杉吏麒

11着 クラスペディア 小崎綾也

12着 ペアポルックス 松若風馬

13着 ナムラクララ 武豊

14着 オタルエバー 荻野琢真

15着 ショウナンザナドゥ 菱田裕二

16着 カルチャーデイ 横山典弘

17着 テイエムスパーダ 斎藤新

競走中止 ジャスパークローネ 丸山元気