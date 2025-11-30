新郎は5股男！結婚式で元カノ4人が復讐を…地獄のエピソード／びっくり体験人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2016年11月10日 記事は取材時の状況）
ジューンブライドよりも実は1番多いらしい、11月の結婚式。
結婚式といえばみんなに祝福される一生に一度の晴れ舞台。小さな頃の夢が花嫁さんだった読者の方も多いのではないでしょうか。
ですが、そんな結婚式もそんなに幸せなことばかりではないようです。今回は、ちょっと驚きの結婚式についてご紹介したいと思います。
◆5股男の「精算」に泣いた4人の女性
それは筆者の友人が過去にウエディングプランナーをしていた頃の話。
ある一人の遊び人の男性が結婚することになりました。その男性はいろんな女性と付き合っていて、なんと5股をかけていたそうです。
男性はその5人の女性の中から一番おしとやかでおとなしい女性と結婚することに決めました。いわゆる『清算』されてしまった残りの4人の女性。真剣に彼のことが好きだったのに…。いきなり別れを告げられてしまって、納得行くわけがありません。
◆怒りが止まらず…
さて、清算されたその中の一人の女性が、別れを告げられた理由を突き止めようと決心しました。調べていくと出てくるわ出てくるわ、たくさんの女性が。そしてその女性は彼が結婚するというところまで辿（たど）りついてしまいました。
その後の彼女がとった行動…それは、花嫁さん以外の3人の女性とコンタクトを取ること。初めはいぶかしんでいた残りの女性もだんだん嘘ではないと状況を理解。もちろん事情を知った残りの女性たちも怒りが止まりません。4人は結託して、酷い仕打ちをした男性に復讐してやろう！ ということに決めました。
◆NG客リストで怒れる4人の女性を止められるか？
結婚式当日。筆者は知らなかったのですが、いろいろな事情がある方が無事に結婚式を挙げられるよう、『NG客リスト』なるものがあるそうです。NG客リスト入りしたゲストが現れた場合、式場側がどうにかこうにか止めるというサービスです。
新郎さんは今回、花嫁さん以外の4人の女性をNGリストに入れていました。これで一安心。何も滞りなく結婚式が終わり、幸せな結婚生活が始まる…はずでした。
地獄はここから始まります。結託した4人の女性は他の結婚式のゲストに扮して式場に潜入。その新郎の結婚式の開始時時間より遅く時間差で式場に来たため、彼女たちに気づいたスタッフはアルバイトの女性ただ一人でした。もちろんそのアルバイトの女性は披露宴会場に入れるわけにはいかないと止めにかかります。
が、幸か不幸かこのアルバイトの女性、とても優しい子だったのでしょう。彼女たちの訴えにすっかり同情してしまい、道を通してしまいました。
◆地獄の結婚披露宴
無事に披露宴会場に侵入した彼女たちは、会場内を走り回りながらあるビラをばらまき始めました。そこに印刷されていたのは新郎と女性たちがベッドで撮った写真。
「この男は5股をかけていたんだぞー!!」と叫びながら走る女性、ひらひら舞う紙切れ。
あまりに一瞬な出来事に対応しきれなかった会場スタッフは彼女たち4人を取り逃がし、残ったのはビラだけ。
泣きながら会場を走り去る花嫁。ビラを読んだ花嫁側の親族や友人も次々に退席して行く中、高砂席で一人ブルブル震える新郎。その後の時間は残った人誰ひとり口を開かず、ただただ残りの料理を消化していくだけの非常に居心地の悪い空間だったそうです。
この新郎新婦が式までに籍を入れていたかどうかは不明ですが、まずお別れということで間違いないでしょう。5股をかけていたのも、そんな写真を撮っていたのも、バカだなぁと呆れるしかありません。復讐を遂げた4人の女性はスッキリしたことでしょうね。
一番かわいそうなのは何も知らずに人生最大の赤っ恥をかかされ幸せの絶頂から突き落とされた花嫁さんです。新郎がもし、この発案をした女性と結婚していたらこんなことにはならなかったかもしれません。発案者の女性にはその根性と才能を活かして探偵にでもなっていただきたいと思う筆者でありました。
＜TEXT／庄司ライカ＞
