ÆüÍË·à¾ì¤Ë¡È16Ç¯¤Ö¤ê¡É½Ð±é¡¡ÂçÊª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊÍèÇ¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¡£ÀèÆü¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÊª¥¥ã¥¹¥È¤¬¡È16Ç¯¤Ö¤ê¡É¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û16Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤â¡Ä¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿Ä¶ÎÏºî¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤·¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢ÅÜÅó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀèÆü¡¢µ·Æ²¤ÎºÊ¡¦ËãÍ§¤ò¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹õÌÚ¤Ï¡¢¡Ø¿·»²¼Ô¡Ù¡Ê2010Ç¯4·î´ü¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð±é¤È¤«¶»Ç®¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ê¤ã´üÂÔÂç¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤¸¤ã¤ó¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
