美脚きわ立つ望月理恵のゴルフショット、男心を直撃する一枚

秋の空気がやわらかく漂う季節、フリーアナウンサー望月理恵がまたひとつ、軽やかな話題を届けてくれた。白黒模様のセットアップをまとい、ミニスカートからのびる脚は、年齢の枠を軽々と越えたしなやかさを放っている。ゴルフ場での一枚ながら、スポーツウエア特有のラフさよりも、彼女らしい品のある明るさが前に出る。フォロワーが思わず歓声をあげるのも納得の仕上がりだ。

本人いわく、最近はスイングの調整に励んでいる最中とのこと。思うようにいかない場面があっても、その様子を飾らずに伝える姿勢は、どこか心地いい肩の力の抜け方がある。集中しようと焦るほどリズムが乱れるという気づきすら、読んだ人の気持ちをやさしくほぐしていく。

それでも当日は陽光に恵まれ、爽やかなラウンドになったようだ。小さな反省も、明日に向けての程よいエッセンスに変えてしまう前向きさが、彼女の魅力をさらに引き立てている。SNSには「若々しい」「かわいらしい」といった声が次々と寄せられ、自然体のエネルギーが多くの人を明るい気分に誘っている。年齢を重ねても軽やかさを失わないその姿は、今日もまた誰かの背中をそっと押している。

参考：https://www.instagram.com/p/DRG8eKBEgrP/