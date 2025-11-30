ÆüËÜ¿Í¸ø±éÃæ»ßÁê¼¡¤°¤Ê¤«àÃæ¹ñ¥Ð¥ó¥Éá4ÁÈ¤¬ÆüËÜ¤Ø¡ªÍèÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¥é¥Ö¥¢¥ó¥É¥Ô¡¼¥¹¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤¾¤ª¤ª¤ª¤ª!!!¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì!!!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÁê¼¡¤°ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤!Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈá´ÑÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈBiKN¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ìµ»ö4¥Ð¥ó¥É¤âÍèÆü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è!!²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÌÀÆü¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤è!!!!!!!¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖTHISTIME RECORDS¡×¼ÒÄ¹¡¢Æ£ß·¿µ²ð¤µ¤ó¡£
¡¡30Æü¤ËÅìµþ½ÂÃ«¤ÎSpotify O-EAST¤Û¤«¡¢Á´4²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼µé¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖBiKN shibuya 2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖHiperson¡×¡ÖNONO¡×¡ÖDaydream Secrets¡×¡ÖAbsolute Purity¡×¤¬Ìµ»öÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÊª³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç¿ô¡¹¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡×¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ ¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò ¾ÚÌÀ½ÐÍè¤Þ¤¹¤Í!¡×¡ÖÍèÆü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ÈÊÕ¤Î°ÂÁ´¤È¾ðÊó´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£·òÆ®¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¹ñ¡×¡Ö¥é¥Ö¥¢¥ó¥É¥Ô¡¼¥¹¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤´»þÀ¤¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø°Â¿´¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤ËÀ§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸À¤¨¤ëÆüËÜ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤¾¤ª¤ª¤ª¤ª!!!¡¡ÆüËÜ¤Ï¼«Í³¤Î¹ñ¤À¡ª Ãæ¹ñ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡ª¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì!!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£