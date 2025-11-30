¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡×àÉÔÏ·á40ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à17Ç¯ÊÑÁ«á¸«Èæ¤Ù¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤éÂç²Ï¼ç±é¤Þ¤Ç¡Ä¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä´ñÀ×¡×¤ÎÀ¼
»°¤ÄÊÔ¤ß¤«¤éÆüËÜÈ±¤Þ¤Ç¡Ä»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â!?
¡¡ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤ÎàºÊáÌò¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë½÷Í¥¤¬40ºÐ¤Ë¡Ä¡£19Ç¯Á°¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿»þ¤«¤éà¸«Èæ¤ÙáÂ¢½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î30Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈŽ¤¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿NHK¤Î²áµî¼Ì¿¿¤ò¡ÖNHK¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¾ð¤¤é¤ê¡×(2006Ç¯Á°´ü)¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÆÉ±¡×(2008Ç¯)¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×(15Ç¯¸å´ü)¡¢3ÅÙÌÜ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌ³¤á¤¿¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(23Ç¯Á°´ü)¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë4Ëç¤Î´é¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ê¤³¤Î¿Í¤Ï¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤40ºÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Þ¤Þ¤ÎµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜÈ±¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡£½ã¾ð¤¤é¤ê¤âÆÆÉ±¤â¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¤âÁ´Éô¹¥¤¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë!!!¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍÆ»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤Ï¤ä´ñÀ×¤À¤è¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ粼¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇŽ¤¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óŽ¥Ê¸ÂÀ(ÂçÀôÍÎ)¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÇàÉ×ÉØá¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿»Íµ¨¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤êŽ¤²Ä°¦¤é¤·¤¤àºÊáÌò¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£