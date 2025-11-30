¡ÖÇ¾Æâ¤Ç¤Ïº£¤â¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¡×à»ÍÅ·²¦áÅÄ¾åÌÀ¤È¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¡×
°úÂà¸å¤Ï°û¿©Å¹¤ò±Ä¤à2¿Í
¡¡¤«¤Ä¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Îà»ÍÅ·²¦á¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÅÄ¾åÌÀ¤µ¤ó(64)¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²á·ã¤Ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çà¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤ò±Ä¤à¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾¾±Ê¸÷¹°¤µ¤ó(59)¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤ÏÅÄ¾åÌÀ¤µ¤ó¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ç¤¹¡£¥Î¥¢¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡×¤ÇÅö»þ¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾å¤µ¤ó¤ÎÍèÅ¹¤ò¼Ì¿¿¤ò¶¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÅÄ¾å¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯T¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÇ¾Æâ¤Ç¤Ïº£¤â¤¢¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¡×¡ÖÅÄ¾å¤µ¤ó¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÅÄ¾å¤µ¤ó¤Ï³Ñ³¦¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢1988Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»°Âô¸÷À²¤µ¤ó(2009Ç¯»àµî¡£µýÇ¯46)¤ä¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó(58)¡¢ÀîÅÄÍøÌÀ(61)¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹à»ÍÅ·²¦á¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢°ÜÀÒ¸å2009Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£13Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥µï¼ò²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£